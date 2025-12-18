台積電明年能衝2000元？專家算出股價合理範圍：上半年要達標壓力有點大

台積電後市備受台股投資人關注，多家投顧看好明年股價有望續創新高，甚至被喊上2000 元。對此，國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，明年上半年台積電要達到2000元難度很高。他提到，全球有兩檔公司具備壟斷優勢，一個是輝達，另一個是台積電，兩者市佔率都超過9成，投資這兩檔個股時，不必過度關注基本面，只要把握一個原則，它是龍頭，第二名、第三名沒有追上來，代表這檔個股可以抱著。

蔡明翰在節目《鈔錢部署》表示，這兩檔股票中，台積電相對輝達更安全，因此適合作為長線投資標的。至於為何突破2000元難度高，從法人角度以本益比來看，以2024年的高低點來說，本益比高點約24 倍，低點約13倍，依此推算，台積電2024、2025年的EPS理論上變化不大；至於2026年，法人與約20家券商的平均預估值，如果以24倍本益比計算，其股價也才接近1900元左右。

蔡明翰說明，本益比會隨市場環境調整，但大幅拉高其實沒有必要。他更看好台積電穩健表現，因為股價漲幅過大，反而容易出現大幅修正，對投資人未必有利。因此，要在2026年上半年就看到2000 元，相對而言比較不容易。

蔡明翰強調，就長線而言，慢慢往2000元靠攏合理，但要上半年，尤其是大家更冀望在第1季就見到，這個壓力可能會有點大。

蔡明翰提醒投資人，還是放平常心，重點就是把握一個原則，「這是一檔對的股票」，要記得是長線投資，更重要的是買點一定是在弱勢的時候，尤其記得一件事情破線才是好買點。

至於是破季線還是破月線？蔡明翰說明，如果以短線來講，它的月線比較容易觸碰，其實來到月線就是一個很好的買點，但如果跌破季線時，代表這是市場不理智的時間點，反而更該去不斷的往內衝，切記不要用技術面來看待。

