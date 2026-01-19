台積電明年關閉6及8吋晶圓產線三星擬跟進 中芯華虹趁勢崛起



韓媒《朝鮮日報》19日引述業界人士消息，台積電已通知客戶將於明年關閉其 6吋及8吋晶圓產線；南韓三星電子也計畫縮減部分8吋晶圓產線。此舉意味著這兩家半導體大廠為了專注於先進製程，因而開始縮減傳統製程事業。

先進製程訂單大 重心移出舊製程

報導指出，台積電和三星電子正將資源集中在獲利較高的先進製程上。台積電在15日的財報電話會議中表示，為了應對AI需求，今年的資本支出將達520億至560億美元，超出市場預期20%。台積電也將2024年至2029年的公司營收複合年成長率預期由原先的年均20%提高至25%。三星電子則因3奈米以下製程的全球大型科技客戶訂單增加，因此正加快該製程的生產速度。

市調機構集邦科技（TrendForce）預測，受台積電和三星電子減產的影響，今年全球8吋晶圓產量將年減約2.4%；今年傳統製程的價格將上調約5%至20%。

中企搶佔傳統製程 8吋市場有何熱點？

8吋製程因適合多樣化小量生產，因此成為中型與中小型代工廠的主力。生活家電、汽車及資料中心所使用的功率半導體，大多透過8吋製程生產。隨著AI產業成長，各個裝置所需的半導體數量增加，加上對電力控制的需求提升，8吋製程的需求也隨之上升。

在此態勢下，為了應對8吋晶片需求的替代方案，中國晶圓代工廠開始興起，目前中國有中芯國際、華虹半導體以及華潤微電子等企業擁有相關製程。據了解，中芯國際為因應需求激增，因而將8吋晶片價格上調約10%；華虹半導體則因汽車用半導體龍頭企業如英飛凌（Infineon）和安森美（Onsemi）的需求增多，部分8吋生產線的稼動率幾乎達到100%。

韓國半導體顯示器技術協會（한국반도체디스플레이기술학회）研究委員姜成哲（강성철，音譯）表示：「就在美國對中國實施先進半導體管制的同時，中國正以傳統製程為中心加強技術實力，並在8吋晶圓代工市場站穩腳步。隨著台積電和三星電子縮減相關業務，中企將因此受益。」

另一方面，也有分析指出，中美之間圍繞半導體產業的持續衝突可能構成風險。半導體業界人士表示：「全球汽車製造商因顧慮美國的管制，對於透過中國代工廠製造半導體以降低對中國零件的依賴有所顧忌。如果美中霸權競爭持續，傳統製程的製造需求可能轉向（台灣）聯電、（南韓）東部高科（DB Hitek）等企業，這一點不容忽視。」

