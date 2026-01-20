台積電是否走向「美積電」？ 美媒分析：台灣矽盾恐出現變化

台積電宣布將在亞利桑那州增建多座晶圓廠。(資料畫面)

台美貿易談判底定，台積電確定擴大在美國投資，外界仍存台積電變「美積電」質疑，同時也擔憂台灣國安屏障是否被削弱。《華爾街日報》分析，台積電可能會將大部分製程移出台灣，使「矽盾」產生改變。

台美雙方敲定貿易協議後，台積電宣布將在亞利桑那州增建多座晶圓廠，並把更先進製程帶入美國。台積電15日在法說會上表示，今年的資本支出計畫可能高達560億美元（約新台幣1.77 兆）。

此次擴張與投資承諾象徵區域專家所稱「戰略權衡的轉變」，《華爾街日報》以「台積電的美國時刻來臨」為題指出，分析人士認為，台灣與美國政府完成貿易協議，使台積電有機會同步回應政治與產業需求，但在未來幾十年，台積電大部分先進製程位於台灣以外地區的可能性愈來愈大，原有的「矽盾」效應恐出現質變。

廣告 廣告

台積電與台灣晶片產業對全球經濟至關重要，因此中國不會入侵，而美國將會在必要時介入，保護台灣。喬治城大學安全與新興技術中心研究員布雷斯尼克（Bresnick）表示：「『矽盾』理念正在從多個不同方面瓦解，必須以不同的方式思考台積電。」不過，也有學者對矽盾理論持懷疑態度，他們認為，美國長期以來有許多理由保衛台灣，一旦有變，將衝擊國際物流，同時也會直接威脅駐有大量美軍的日本與南韓。

報導指出，台積電在亞利桑那州擴廠仍面臨重大挑戰，包含水資源稀缺，以及缺乏具備相應技術專長的工人。考慮到新廠投入生產的周期較長，且台積電仍在台灣持續擴大，該公司核心研發與多數先進製程恐怕至少再留在台灣10年。

威斯康辛大學麥迪遜分校AI專案負責人賽滋（Sax）分析，約在2030年至2035年間，海外產能才能形成相對可靠的替代，若要達到「能夠真正吸收台灣遭受的重大衝擊，而不引發全球嚴重短缺」的程度，時間點恐怕要到本世紀中葉；德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中則提醒，若未來幾屆美國政府持續推動大規模遷移，台灣將會失去核心競爭力，喪失「矽盾」屏障將是遲早的問題。





更多《鏡新聞》報導

台美關稅最惠引南韓緊張 傳鄭麗君戰北市1／台美談定15%關稅 鄭麗君率團返台 卓榮泰親接機

台美關稅最惠引南韓緊張 傳鄭麗君戰北市2／台灣享美方晶片「最惠國待遇」 南韓政府急發聲明

川普發黑白照自封「關稅之王」 宣布對歐加徵關稅：直到收購格陵蘭為止