台積電是矽盾還是靶心？學者：優勢若反轉台灣將首當其衝

台積電讓台灣在全球供應鏈擁有無可取代的地位，但專家學者今天(10日)以芬蘭企業Nokia為例，提醒當產業一旦典範移轉時，就可能出現反轉。同時，台積電雖形成某種程度上的「矽盾」，卻也可能成為被威脅、甚至被攻擊的目標。

中央研究院經濟研究所10日舉辦「2025總體經濟計量模型研討會」，主題為「台灣半導體的安全布局」，邀請前行政院副院長施俊吉、成大電機系教授李文熙、工研院產科所副所長紀昭吟、中經院院長連賢明以及前數發部長黃彥男分享看法，並由兆豐金控總經理張傳章擔任主持人。

廣告 廣告

張傳章指出，台積電現在的成就讓他想到2000年Nokia手機，當時這家公司貢獻芬蘭40%的GDP，但當產業典範移轉、Nokia沒落了以後，芬蘭就迎來失落10年。儘管半導體晶片製程的複雜度比手機來得複雜，但有些經濟的邏輯是相通的，這種單一經濟集中帶來的風險必須思考。

張傳章提到，台灣也面臨兩個外部挑戰，一是AI基礎設施投資高達5兆美元，是由科技巨頭投資新創，新創又把錢拿去購買科技巨頭生產的晶片跟算力，出現「AI循環融資」問題，若出現太狂熱的狀況，就要注意這是爆發力，還是泡沫？台積電在此情況下是站在浪頭上，還是在風口上？

第二點要注意的是地緣政治下經濟武器化議題，張傳章舉安世半導體(nexperia)為例，這家公司本來是歐洲的企業，後來被中資併購，近期則因國安因素被荷蘭跟英國管制，顯然企業是很難扮演「棋手」的角色。他說：『(原音)我們要認知到企業往往無法扮演棋手，他只能是一個棋子，安世半導體被這樣對待的話，它不是針對特定的公司，而是大國權力結構之下的一個必然的一個的邏輯。』

前行政院副院長、中研院人文社會科學研究中心研究員施俊吉教授則以「大到不能倒的台積電」為題發表演講，他指出，台積電對台股的重要性已經達到「國運綁定」的程度，且台積電的市值衝上35.92兆元，已經遠遠超過台灣一整年的國民生產毛額(GDP)，這種「企業大於國家」的景象在全球並不常見。

施俊吉認為，台積電雖形成某種程度上的「矽盾」，在地緣政治角力中有談判籌碼，但也成為被威脅的目標。尤其一但台積電遭遇技術瓶頸、地緣政治打擊或市場需求逆轉，台灣將首當其衝，缺乏緩衝空間。

施俊吉更提到，台積電如果落入敵手，美國戰爭部政策次長柯伯吉曾經說「就摧毀他」，他強調，「歷史不會重演，但是會押韻」，而且美國今年9月的演習投擲「快速擊沉」彈藥，此設計理念跟作戰想定非常明顯是針對台海可能爆發的衝突。

在對策上，施俊吉建議，應「全民守護王牌」，對先進製程晶片課徵出口稅或禁止晶片出口。他說：『(原音)如果你連你自己的台積電都無法保護的話，那我們是真的非常軟弱。那如何保護？第一，遇到危險的時候，我們應該要能夠對先進製程的晶片課徵出口稅，誰有辦法讓台積電將這一種稅轉嫁由台積電吸收呢？不可能的。所有先進製程的晶片都是台積電生產的，AI星雲那麼大，我們如果把台積電的出口商品這些先進晶片提高一倍，我認為全世界不需要發生第三次世界大戰，台灣就已經控制全世界。』

對於「矽盾」的說法，紀昭吟則指出，這幾年至少有兩位數的國家希望台積電能到他們的國家設廠，建立自己的供應鏈，而台積電被稱為「矽盾」，就有點像是威脅、甚至是把柄，她不太建議使用「矽盾」這個詞，因為「一個人的武林其實是很危險的，大家就只會打他一個人」，她認為，應該要培養出一個「敵人」，分散一下注意力。

紀昭吟也提到，台灣半導體產業面臨地緣政治、人才短缺、技術競爭三大挑戰，建議從「集中」轉向「全球延伸」，善用產業生態系優勢，吸納國際人才，在技術方面，則以異質整合晶片設計，升級為系統級解決方案。(編輯：許嘉芫)