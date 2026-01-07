台積電暫休兵 台股新天量下跌140點收30435點

（中央社記者曾仁凱台北7日電）台積電股價連續多日創高後今天休兵，台股跟著回檔，資金流向記憶體及落後補漲族群；集中市場指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，仍站穩所有均線之上。台股今天成交值爆出新台幣8530.07億元，創歷史新天量。

以中小型股為主的上櫃指數，今天逆勢上漲2.47點或0.89%，收281.44點。

3大權值股漲跌互見，台積電終場下跌30元或1.76%，收在1675元；鴻海漲2.5元或1.06%，收在238.5元；台達電下跌20元或1.9%，收1030元。在散熱股雙鴻跌破千元關卡下，千金股剩28檔。

記憶體族群今天續強，模組廠創見、廣穎亮燈收漲停238元及44.1元，南亞科上漲5.47%。

面板族群今天表現維持強勢，友達、彩晶收在漲停板16.7元及10.6元，群創受分盤交易影響，終場上漲0.3元或1.37%、收22.15元。

塑化股今天表現搶眼，南亞攻上漲停板64.7元；台塑、台化收漲6.41%及4.17%；二線塑化股台聚、亞聚、國喬、東聯等收盤股價漲幅均逾5%。

台新投顧副總經理黃文清分析，台股近日連續創高，並站上3萬點大關，今天稍微回檔，但還在多頭合理的狹幅震盪區間內，投資氣氛還是蠻熱，預估行情還有機會繼續往上攻。

黃文清觀察，台股從去年底到今年初，短短兩週上漲約2000點，一開始主要由台積電等科技權值股帶動，今天台積電休息，集中市場指數下跌，但上櫃指數逆勢上揚，中小型股轉強，形成健康輪動，是好的訊號。（編輯：張良知）1150107