台積電書法小學堂 扎根漢字教育

台積電書法暨篆刻大賞以「師法自然」為主題，與安平樹屋舉辦首屆「台積電書法小學堂」戶外教學，邀大小朋友共同題寫「天人合一，大小自然」，為大賞揭幕。台積電推動書篆藝術，以安平百年老樹為師，共同扎根漢字教育。

台積電文教基金會董事王建光表示，漢字源於自然萬物，書法應以自然為師；本屆主題鼓勵學書者從山川氣象中，體會筆墨節奏與力量，期待在臨摹古帖時結合對自然萬物線條想像，寫出更具創造力的書篆作品。

文化局長黃雅玲指出，活動讓書法走出展館、融入自然，展現教育推廣新樣貌。安平樹屋與老榕共生、景觀獨特；安平也是國寶級書法家朱玖瑩晚年長居之地，帶領國小學童走出校園，領略府城書法大家朱玖瑩藝術生命及百年老榕極具生命力線條，讓藝術教育結合文化地景及自然觀察，落實多元教育理念。

在長榮大學書畫藝術學系主任江柏萱帶領下，大光與成功國小學童透過「字影尋蹤」書法遊戲，在盤錯古榕間尋找靈感，辨識「大、自、然、安、平、樹、屋」等字形，並結合葉拓創作，體驗從自然紋理轉化為筆墨之美。

台積電文教基金會執行長許峻郎指出，推展漢字教育十八年，今年首度擴及國小，試辦「書法小學堂」公益活動，由歷屆得獎者組成種子教師，深入全台十所國小，為漢字教育注入新活力。