台積電替台灣送上大禮！日網刷一排感動 他直言：高市選情大加分

[Newtalk新聞] 印太戰略智庫執行長矢板明夫 在臉書發文指出，台積電董事長暨總裁魏哲家 5日上午前往日本首相官邸，與日本首相高市早苗會面，並正式宣布台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術量產，相關設備投資額預計將超過原定的139億美元，相關消息也登上 NHK 等多家日本媒體頭條。

矢板明夫表示，這將是日本國內首度量產全球最先進的3奈米半導體，對日本半導體產業具有指標性意義。文中也提到，魏哲家在會面時特地攜帶高市早苗於2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家——我的「日本經濟強韌化計畫」》，並表示自己長期支持高市的政策理念，讓高市首相當場露出驚訝且開心的表情。

高市早苗隨後也在 X 發文指出，3奈米不僅可用於資料中心，也是高市內閣列為戰略領域的 AI 機器人與自動駕駛所需的世界最先端半導體技術。她強調，過去最先進的半導體工廠多集中於台灣，如今能在日本設廠，對於強化全球半導體供應鏈韌性及日本的經濟安全保障，具有重大意義。

矢板明夫轉述，高市早苗也高度肯定魏哲家對高市內閣在 AI 與半導體領域積極支援國內投資政策的評價，並指出日本正透過投資促進、需求創造與人才培育，在生成式 AI、自動駕駛與 AI 機器人等前沿領域推動整體戰略。

高市早苗進一步指出，隨著台積電進駐而加速成形的熊本半導體產業聚落，正是高市內閣「地方未來戰略」中「產業群聚」政策的代表案例，其經濟效益已擴散至整個九州地區，「矽島九州」正在復活。

矢板明夫最後直言，在眾議院選舉倒數的關鍵時刻，台積電代表台灣送來了一份「大禮」，日本網路上充滿樂見、感謝與感動的聲音，對高市早苗所屬的自民黨選情無疑是一大加分，並預言未來台日合作將持續深化。

