台積電最大先進封裝廠落腳嘉義 專家：台灣仍是研發與製造中樞

台積電落腳嘉義，先進封測七廠有望成為最大先進封測廠區。專家分析，嘉義廠象徵著CoWoS封裝產能的重大突破，並確立台積電以台灣為全球研發中樞的戰略地位。

台積電持續在台投資先進封裝產能，並首次落腳嘉義，嘉義先進封測七廠(AP7)有望成為最大的先進封測廠區。台積電指出，第一期廠房已在去年12月開始進機，第二期廠房也依計劃建置中，進度順利。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，隨著台積電嘉義AP7廠正式進入設備搬入與測試階段，凸顯台積電今年全球布局的核心戰略仍以台灣作為研發與製造中樞，並與海外廠形成協作的生態體系。她說：『(原音)隨著台積電在嘉義廠AP7的部分正式進入了設備的搬入跟測試的階段，這座指標性的一個新封裝廠，那也不僅象徵著是在AI供應鏈當中CoWoS產能瓶頸的突破，也代表著台積電在今年全球佈局核心的戰略依舊是以台灣為全球的一個中樞跟研發的中心，跟海外廠來形成網狀的一個協作的全球生態體系。』

廣告 廣告

劉佩真認為台灣已正式進入2奈米製程產能爬坡期，並同步展開A16製程布局，其中，新竹寶山與高雄廠區將作為全球先進製程的首波量產基地，也象徵台灣在全球科技中心不可取代的地位。整體來說，台積電以海外產能回應政治與商業風險，同時持續深耕台灣，鞏固全球技術研發核心地位。

不過，劉佩真也提醒，隨著台積電加大美國布局，供應鏈也可能同步轉向美國，未來美、台之間的產能結構勢將出現消長變化，是否會進而影響台灣中長期半導體產業以及總體經濟仍須觀察。(編輯：鍾錦隆)