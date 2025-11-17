台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！

財經中心／李宜樺報導

李文如離開台積電四個月後，傳出即將加入輝達，震撼半導體供應鏈。輝達與台積電長期合作緊密，李文如轉任新職被解讀為雙方戰略關係加深。（圖／台積電官網）

台積V姊驚人轉職震撼業界

今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。

兩年升台積最年輕副總背景超狂

李文如 2022 年加入台積電，先從資材管理資深處長做起，一年後火速升任副總，成為台積最年輕的副總。她作風直接、效率驚人、應酬戰力超強，供應鏈廠商甚至直接叫她「V姊」。

更重要的是，她掌管的是「上兆元」級別採購金額，是所有供應鏈都必須敬畏的關鍵節點人物。

離職後隔天台積收回33張限權股引爆猜測

她離職隔天，台積電公告收回一名員工 33 張限制員工新股，以當時股價 1155 元估算，市值超過 3800 萬元。業界普遍推測，這名「員工」正是她，也讓外界更加關注她的下一步到底要去哪裡。

輝達開出更大舞台 台灣銷售交到她手上

輝達台灣區總經理邱麗孟日前退休，市場曾傳出李文如可能接替，但消息始終未被證實。

如今傳出她即將在本週走馬上任，掛上輝達 WWFO 副總裁頭銜，並接管台灣區銷售業務，將與台灣 AI 生態系產生更深連結。

輝達是台積電的 AI 晶片最大客戶，雙方不像競爭對手，而是深度夥伴，因此即便她與台積間可能存在競業禁止條款，也被視為不構成限制。更有人研判，日前黃仁勳來台參加台積電運動會時，極可能已私下向魏哲家說明延攬計畫。

半導體業權力板塊再移動

李文如從台積電最年輕副總，跨到 AI 世界最有權力的輝達銷售體系，象徵供應鏈與人工智慧戰略加速融合。台灣半導體人才的大移動，正悄悄改變下一輪 AI 優勢的布局。

