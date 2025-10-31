台積電最後一盤爆萬張賣單！台股下跌54點

▲台北股市今（31）日終場翻黑下跌54.18點或0.19%，收在28233.35點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 投資人消化聯準會鷹派訊息、美中貿易休戰，不過美國科技股最新財報表現參差等多重因素，美國股市週四全數走跌，連帶台北股市今（31）日開盤下跌7.06點、來到28280.47點，不過隨後有買單搶進，帶動指數翻紅走強，盤中最高一度來到28484.55點，上漲197.02點，可惜最後一盤爆出賣壓，終場翻黑下跌54.18點或0.19%，收在28233.35點，日K連2黑，仍力守所有均線，成交量為5581.89億元。

台股今日收週、月線，本週累計上漲701.09點或2.55%，週K連5紅；台股本月上漲2412.81點或9.34%，月K連6紅。

中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到262.17點，終場上漲2.29點或0.87%，收在264.31點，日K結束連3黑，並且站上所有均線。

今日個股成交量排行榜前五名為：旺宏、力積電、富喬、神達、南亞科；個股成交值排行榜前五名為：台積電、台達電、台燿、南亞科、鴻海。

拖累台股終場翻黑的最大主因就是權王台積電，今日以1515元盤上開出，盤中最高一度來到1525元，不過最後一盤爆出14369張賣單，拖累股價終場下跌5元或0.33%，收在1500元，拖累大盤指數就有38點；鴻海也同步走低，終場下跌4.5元或1.72%，收在257.5元，拖累大盤指數就有17點。

台積電尾盤爆出賣壓，拖累相關概念股同步走低，力積電下跌逾4%，精測下跌逾3%，新唐、聖暉*下跌逾2%，宜特、濾能、世界先進下跌逾1%。

記憶體股也同步走低，旺宏再吞一根跌停板，今日收在31.2元，華邦電、南亞科下跌逾1%。拖累相關模組廠同步走弱，力積電、群聯下跌逾4%，品安下跌逾3%，凌航、至上、商丞下跌逾2%。

昨日強勢走高的航運族群今日直接走低，類股指數下跌逾2%，中航、萬海下跌逾6%，陽明下跌逾4%，新興、慧洋-KY下跌逾3%，台船、裕民、台航、榮運下跌逾2%。

不過還是有族群逆勢走高，今日表現最亮眼的就是電線電纜族群，類股指數上漲近3%，華城、亞力、玖鼎電力、士電攻上漲停板，樂事綠能上漲逾7%，華榮上漲逾2%，大亞、中興電、大山上漲逾1%。

機器人概念股也有買單敲進，士電攻上漲停價199.5元，智邦上漲逾5%，亞光上漲逾4%，佳能、大量上漲逾3%，台灣精銳、達明、上緯投控、廣明、大銀微系統、和椿上漲逾2%。

封測股也逆勢走高，日月光投控攻上漲停價247.5元，矽格上漲逾7%，京元電子上漲逾6%，欣銓、雍智上漲逾5%，穎崴、南電上漲逾3%，捷敏-KY、頎邦、精材、立衛上漲逾2%。

PCB族群也掀起漲停潮，高技、合正、金像電攻上漲停板，台虹上漲逾9%，德宏上漲逾8%，台光電上漲逾6%，富喬、台燿、柏承、金居上漲逾5%。

