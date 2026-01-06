台積電最後一盤爆7741張買單收新天價1705元 市值飆上44兆元

台股今（6）日開低震盪後翻紅，再創歷史新高，收在最高30576.3點，上漲471.26點，成交量 7335.47 億元。（圖：Motion Elements）

台股今（6）日開低震盪後翻紅，再創歷史新高，收在最高30576.3點，上漲471.26點，成交量 7335.47 億元。台積電（2330）最後一盤爆出7741張買單，拉升股價收在1705元、再創新天價，上漲35元，漲幅2.1%，市值飆上44.21兆元。

觀察今日盤面，988 家個股上漲，其中 36 檔漲停；下跌家數為756 家，但沒有個股跌停。表現火燙的個股，包含記憶體的南亞科（2408）、旺宏（2337）、群聯（8299）、力積電（6770）等皆攻上漲停板，華邦電（2344）則大漲8.9%，股價寫下 104 元。顯示器類股友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）、瑞軒（2489）、智晶（5245）、凌巨（8105）；PCB 股華通（2313）；電機機械類股的穎漢（4562）、羅昇（8374）等個股，今日也全數攻上漲停。

台積電早盤以1645元開出，下跌25元，股價開低走高，盤中買單敲進，最後一盤爆出7741張買單，一口氣再拉升15元，股價以1705元收盤，上漲35元，影響大盤指數約287點。

台積電訂於15日召開法說會，法人預估今年展望樂觀、資本支出增加、先進製程漲價題材等，法說會前資金提早卡位，推升股價持續刷新歷史紀錄。

三大法人今日合計買超93.5億元，其中外資由賣轉買，買超28.41億元。投信站在賣方，今日賣超26.88億元；自營商合計買超91.97億元，其中自行買賣部分買超27.7億元，避險方面買超64.27億元，呈連3買。

萬寶投顧執行長王榮旭表示，在全球股市同步走揚帶動下，台股延續多頭格局，指數再創新高，昨日由電子股領軍大漲，今日早盤電子族群表現相對偏弱，但金融與傳產股接棒補漲，下檔支撐力道充足，顯示市場氛圍仍偏多，唯一需要留意的是，短線漲幅已大，震盪整理的壓力隨之浮現。

王榮旭指出，台股目前尚未出現轉弱跡象，市場主流依然集中在AI相關題材。今年台積電CoWoS產能將倍增，下游AI基礎建設需求持續擴大，帶動記憶體、PCB、光通訊等族群輪動表現。今日盤面上，記憶體續強，面板、AI機器人、矽晶圓等基期相對較低的個股接棒輪動；其中，記憶體漲價效應也推升多項電子產品價格，AI帶動的效益擴散範圍相當廣泛，多頭格局並未改變。