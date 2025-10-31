台積電最後一盤遭下殺 台股收盤翻黑小挫54點收28233點！光輝10月狂飆近2500點

台股週五收盤翻黑小挫54.18點，以28233.35點作收，跌幅0.19%。。廖瑞祥攝



台股今日（10/31）開低走低！開盤不到5分鐘翻紅，在台積電、日月光和部分傳產股帶動下，盤中最高漲逾200點至28489.76點，差一點就創史高。可惜台積電最後一盤遭下殺，台股收盤翻黑小挫54.18點，以28233.35點作收，跌幅0.19%。累計本週勁揚701.09點，整個10月狂漲2412.81點，周線、月線同步收紅！

川習會昨日登場，雙方同意讓貿易戰降溫，但尚未簽署協議，美國科技巨頭新一季財報優劣互見，華爾街憂慮Meta明年AI支出恐有失控疑慮，加上聯準會放鷹，提及12月可能不會再度降息；美股主要指數皆收黑。

權王台積電昨日收在1505元，今早以1515元開出，股價持續在高檔震盪，尾盤有大單敲進，一舉衝到1525元，改寫昨日創下的盤中史高紀錄。可惜最後一盤湧入1萬4,369張賣單，股價瞬間翻黑，終場小跌5元，以1500元今日最低價作收，跌幅0.33%。單日成交張數達3萬1,824張。公司市值來到38.9兆元。

主要權值股漲少跌多。鴻海、台達電、富邦金、廣達、兆豐金皆跌逾1%，股價各以257.5元、995元、91.2元、300.5元、40.4元作收。國泰金、中華電同步小挫。緯穎漲逾1%，股價收在4365元。智邦漲逾半根，以1080元作收。聯發科則維持平盤價1310元。

日月光投控昨公布第三季每股盈餘2.5元，創下11季以來新高，並提到今年先進封測年營收16億美元可望達標，年增幅逾2成。早盤股價狂漲22.5元，以247.5元漲停價鎖住直至收盤，單日成交張數達5萬3,435張，仍有7,479張排隊搶買。

記憶體族群連漲多日後，今日翻黑。其中，旺宏再度跌停，以31.2元作收，已連跌2根。被列入處置股的華邦電跌了1.81%，收在54.2元。南亞科收盤跌1.46%，以132.5元作收。力積電亦跌近半根，收在31.5元。

觀察各上市類股走勢，傳產股漲少跌多，塑膠、紡織、橡膠、油燃股跌逾1%，航運股挫逾2%；而機電股收盤勁揚近3%表現強勢；生化、生醫漲逾1%，其他傳產股漲跌幅較小。電子股包括電腦週邊、光電、電通、其電族群皆收黑，網通、電零、資服股則小漲，半導體族群呈現持平。金融股收盤挫跌0.7%。

今日總成交值達5581.9億元，成交張數826萬張。委買張數2052萬張，委賣張數1198萬張。

