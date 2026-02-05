台積電最新海外布局，熊本二廠升級3奈米？魏哲家會高市早苗，投資規模曝光
近年國際地緣政經局勢動盪，屢屢站上風口浪間的晶圓代工龍頭台積電（2330），海外布局備受關注，台積電董事長暨總裁魏哲家今（4）日於東京會晤日本首相高市早苗，雙方就台積電在日本投資布局進行意見交換。台積電發布新聞稿指出，考量人工智慧（AI）帶來的強勁需求，正評估規劃目前於熊本縣興建中的第2座晶圓廠，未來可望改採更先進的3奈米製程技術生產。日媒報導指出，若計畫正式推動，尚未完工的熊本第二工廠，設備投資金額可能由原先預估的122億美元，提高至約170億美元。
台積電在日本熊本縣菊陽町與Sony等夥伴合資設廠，首座晶圓廠已於2024年底量產；第2座晶圓廠已展開營建工程，原先規劃生產6至12奈米製程晶片，此次則評估升級為3奈米製程，製程等級明顯提升。台積電強調，日本市場是全球布局的重要一環，未來將在審慎評估下，推進符合產業趨勢與客戶需求的投資計畫；後續將持續與日本經濟產業省（經產省）就後續事宜進行協商。
魏哲家強調AI需求成升級關鍵 若成真日本將首度量產3奈米晶片
據台積電新聞稿，魏哲家在會談中提及AI相關應用需求持續成長，使先進製程產能布局更具必要性，因此公司正重新評估熊本第二廠的製程規畫方向。綜合《讀賣新聞》等日媒報導，魏哲家今日上午造訪日本首相官邸，親自向高市說明熊本二廠升級3奈米製程的計畫，報導指出，若該計畫正式拍板，將是日本國內首度有晶圓廠量產3奈米製程晶片，對日本半導體產業具有指標意義。
魏哲家在會談開場時表示，相關投資不僅有助於地方經濟成長，更重要的是，將成為日本AI產業發展的重要基礎。對此，高市早苗表示，日本政府有意推動有助於危機管理與經濟成長的投資，而人工智慧與半導體正是關鍵戰略領域。她形容台積電評估在熊本量產3奈米製程晶片「令人振奮」，並指出，3奈米邏輯半導體廣泛應用於AI、機器人與自動駕駛等領域，從經濟安全保障的觀點來看，具有重大意義。高市也說，日方將持續與相關部會合作，針對投資案提供必要支援。
台積電熊本二廠跳級量產3奈米 高市早苗官邸見魏哲家：日本政府全力支援
全球半導體代工龍頭台積電董事長暨總裁魏哲家今（5日）上午前往日本首相官邸，與高市早苗進行會談。台積電在此次會晤中正式傳達了將在熊本縣菊陽町建設中的第二工廠，導入目前最先進的3奈米製程半導體量產計畫。這項舉動象徵著日本國內將首度具備生產此類尖端晶片能力，不僅將成為日本AI產業發展的基石，更被魏哲家視為貢獻區域經濟成長的重要關鍵。
