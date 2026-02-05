台積電最新海外布局，熊本二廠升級3奈米？魏哲家會高市早苗，投資規模曝光

近年國際地緣政經局勢動盪，屢屢站上風口浪間的晶圓代工龍頭台積電（2330），海外布局備受關注，台積電董事長暨總裁魏哲家今（4）日於東京會晤日本首相高市早苗，雙方就台積電在日本投資布局進行意見交換。台積電發布新聞稿指出，考量人工智慧（AI）帶來的強勁需求，正評估規劃目前於熊本縣興建中的第2座晶圓廠，未來可望改採更先進的3奈米製程技術生產。日媒報導指出，若計畫正式推動，尚未完工的熊本第二工廠，設備投資金額可能由原先預估的122億美元，提高至約170億美元。​

​台積電在日本熊本縣菊陽町與Sony等夥伴合資設廠，首座晶圓廠已於2024年底量產；第2座晶圓廠已展開營建工程，原先規劃生產6至12奈米製程晶片，此次則評估升級為3奈米製程，製程等級明顯提升。台積電強調，日本市場是全球布局的重要一環，未來將在審慎評估下，推進符合產業趨勢與客戶需求的投資計畫；後續將持續與日本經濟產業省（經產省）就後續事宜進行協商。

魏哲家強調AI需求成升級關鍵 若成真 日本將首度量產3奈米晶片

據台積電新聞稿，魏哲家在會談中提及AI相關應用需求持續成長，使先進製程產能布局更具必要性，因此公司正重新評估熊本第二廠的製程規畫方向。綜合《讀賣新聞》等日媒報導，魏哲家今日上午造訪日本首相官邸，親自向高市說明熊本二廠升級3奈米製程的計畫，報導指出，若該計畫正式拍板，將是日本國內首度有晶圓廠量產3奈米製程晶片，對日本半導體產業具有指標意義。

魏哲家在會談開場時表示，相關投資不僅有助於地方經濟成長，更重要的是，將成為日本AI產業發展的重要基礎。對此，高市早苗表示，日本政府有意推動有助於危機管理與經濟成長的投資，而人工智慧與半導體正是關鍵戰略領域。她形容台積電評估在熊本量產3奈米製程晶片「令人振奮」，並指出，3奈米邏輯半導體廣泛應用於AI、機器人與自動駕駛等領域，從經濟安全保障的觀點來看，具有重大意義。高市也說，日方將持續與相關部會合作，針對投資案提供必要支援。​

