台積電會變美積電嗎？李淳揭電子五哥「外移不倒秘訣」：若對美國說不，台灣才真的慘

​「護國神山」台積電去年宣布擴大在美國的投資，當時引發熱議，有人擔心台積電會因此變成「美積電」。對此，前駐歐盟大使李淳指出，如果對美國說不，台灣才是真的慘，因為供應鏈和企業可能會流失。

李淳在風傳媒節目《下班國際線》表示，過去50年來，真正維持台灣競爭力的關鍵，其實是如何在變化的局勢裡，維持供應鏈的核心地位，而不是保有某一個門牌號碼。換個說法，如果為了保護要登記在台灣的一個門牌號碼，而拒絕供應鏈隨著變遷去美國投資，那很可能是保了門牌，丟掉了供應鏈地位，這個對台灣的傷害極大。

李淳說明，過去產業在歷經一次的變化後開始外移，外移之後對台灣有沒有影響？當然有影響，但台灣每一次也都走到一個新的道路，我們的品質提升、研發繼續留在台灣，大家都說「立足台灣、布局全球」，這其實真正是過去40年來一個縮影。

李淳：蘋果、英特爾、輝達哪家不是在美宣布幾千億投資？

李淳指出，電子五哥、電子十雄全部都去了中國、越南，現在往馬來西亞、印度遷移，經濟部連續15年調查台灣海外訂單生產地點，最近10年都問一題，什麼原因讓你要在台灣接單海外生產？出乎意料之外，過去第一名的回答都是說「配合客戶要求」，而不是因為成本跟其他考量。所以可以看到我們的廠商非常敏感，他知道要隨著供應鏈變遷，才能夠保護自己的地位。 所以客戶如果去中國，大家也得去；客戶去東南亞，我們要去；客戶都到美國，我們必須得去。

李淳直言，蘋果、輝達、英特爾（Intel）到博通（Broadcom）哪一家不是在美國宣布幾千億的投資？那台積電的所有重要客戶都在美國不斷加碼，台積電作為一個供應的夥伴，怎麼可能不去美國投資，所以今天不管美國總統叫什麼名字，台積電都必須去美國投資。

赴美投資不是掏空台灣 李淳：我們有非常多方式保護自己

對於外界質疑「到美國投資就是掏空台灣」，李淳坦言，確實會有影響，但我們要處理的是這個影響，而不是就不去美國，因為掏空台灣的下一步是跟美國說「不」，但如果跟美國說「不」，台灣才是真的慘，因為供應鏈、企業可能會流失。

主持人提到，大家會覺得「掏空」主要是因為擔心技術流失、人才流失，那台灣的優勢在哪？李淳指出，回顧電子五哥、電子十雄的經驗，過去20到30年，許多生產基地的設備都遷到中國。以鴻海為例，目前多數生產仍在中國，雖然現在已迅速退出，但中國曾千方百計想要偷技術、挖人才，有些技術被竊取，有些人才也確實被挖走，可是，台積電以及電子五哥在全球的電子專業代工來說地位都沒有受影響。

「所以不用擔心，台灣其實有非常多的方式會保護我們自己，我們也會讓客戶知道，你傷害了我，其實就是傷害自己。」李淳總結說道，台灣過去40年的經驗已不用再說華麗言詞，那些客戶一看就知道，傷害台積電也許是有意義，但如果傷害台積電，反而傷美國更深的時候，那對美國是一點好處都沒有。

