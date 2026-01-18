台積電會變美積電嗎？ 經濟部發文挺：10年後產能仍有八成在台灣

近日台美關稅協議出爐，「護國神山」台積電陷入「美積電」爭議。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台美新關稅協議內容出爐，外界傳出台積電將擴大在美投資、興建多座晶圓廠，引發外界質疑未來企業發展，甚至出現「台積電變成美積電」的說法。經濟部也隨即發文透露台積電未來十年佈局，力挺「台積電不會變美積電」。

據消息，台積電確實規劃在美國擴產，市場評估在川普任內最多可能興建約5座晶圓廠，但這並不代表台灣投資將因此退場。相反地，產業圈近日盛傳，台積電今年將在南部科學園區及嘉義地區，再布局多座先進封裝設施，台灣依舊是先進製程重心。

廣告 廣告

事實上，台積電董事長魏哲家早在先前法說會中就已清楚說明，公司在全球布局的同時，會持續加碼台灣。他指出，台積電正在籌備於新竹與高雄科學園區，分階段建設兩座奈米晶圓廠，並同步投資尖端先進封裝設施，「未來幾年，透過拓展全球佈局，同時持續投資台灣」。

經濟部製圖列出台積電全球佈局，十年後仍以台灣為主。 圖：取自 經濟部 FB

經濟部近日也發文指出到2036年為止，台積電最先進製程產能仍有約八成落腳台灣，美國比重約兩成。經濟部也直指所謂「美積電」的說法與事實不符，開分店實際上為企業發揮實力的自然展現，海外投資並非取代台灣。

半導體產業專家吳金榮也分析，台積電在台灣的投資規模與節奏從未因海外設廠而放緩，包括高雄、新竹寶山、南科與中科等地，特別是在CoWoS等高階封裝需求攀升後，先進製程與先進封裝廠房都將持續加碼，「台積電當然還是以台灣投資為主。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

駁「美積電」傳言 經濟部：台積電根留台灣、先進製程八成在台

台積電赴美設廠爭議 專家：非掏空台灣而是供應鏈現實選擇