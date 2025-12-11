台積電月減不怕、一圖看填息率100％！分析師喊：年底3萬點不是夢

台積電夜盤期貨持平收1450 元，挑戰月線。 圖: 台積電/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台積電昨天(10日)公布11月營收3436億元、月減約6.4％、年增約24.47％，引發市場熱議：「台積電月減、表現不佳，衝擊未來行情？」分析師林鈺凱認為，營收數字不是爆炸性利多，但更不是任何利空。值得關注的是，台積電今日除息，且過去以來「100％填息率」（下圖二），有望再度秒填或短期填息。

林鈺凱表示，台積自 2019 年改為季配息後，填息成功率100％。無論配 2 元、3 元、3.5 元、甚至5 元，過去5年完全沒有失敗過。股價具有「技術性買盤」 「除息買盤」。

分析師郭哲榮表示，台積電月減逾6％（約減 200多億），數字看起來嚇人，但第四季達成率70％，照過去慣例12月輕鬆超標（下圖一）。營收沒有那麼差，不至於引發恐慌，反而可能成利空出盡。台積電營收中性偏多，大盤量不大＝散戶沒回來，多頭更健康，整體結構仍多頭。

林鈺凱也認為，股民不用擔心台積營收「月減」表現，因為10月數字太亮眼、太異常。基期墊高後，11月稍微回落，屬正常調節，而不是衰退訊號。尤其是年增超過兩成，高階製程依舊供不應求，AI 驅動的晶圓需求仍強勢。

分析師認為，台積中線（1–3個月）來看，AI伺服器訂單能見度強，海外擴廠資本支出，持續提升毛利結構，元月行情來了，台積電仍是主角之一，有機會帶領加權創新高。

從長線來看，AI晶片需求再加速，若美國開始降息，外資回流台股最先買台積電，台股挑戰 30000 點不再是空話。郭哲榮則直言，大盤年底看29000～30000，明年看36000。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

圖一台積電2025年每月營收表現。 圖: 擷取自分析師郭哲榮節目榮耀華爾街