台積電有弱點？日半導體專家點出1世代差異
[NOWnews今日新聞] 全球半導體市場快速成長，產業競爭激烈，日媒近日撰文提到，台韓美日中等5國正在進行一場晶片世界大戰，並訪問到日本半導體專家，認為領先的全球晶片霸主台積電，隱藏著一項世代弱點，這給了日本半導體國家隊Rapidus一絲機會。
根據日媒《週プレNEWS》報導，在日本與海外的許多半導體公司工作過，並時常在日媒《東洋經濟》撰寫專欄文章的「情ポヨ」告訴日媒，台積電在製造成本上的成功，在於對自動化的平衡方針，在自動化上精準控制生產成本，日本過去也曾嘗試將所有流程自動化，但最終成本反而高於人力成本，台積電只保留最大利益的流程，並確保人海戰術能夠完成的現行成本，同時也對最先進的EUV設備進行仔細評估，設法最適當時機購買，使他們的成本效益遠遠勝過其他對手。
談到日本半導體國家隊Rapidus是否能重振日本晶片產業，他提到，日本半導體最後的輝煌時代是在PlayStation 2時期，已是2000年左右，到了2020年才因全球晶片短缺，進行重振計畫，至於美國雖也致力於重振半導體產業，但他認為，美國的工作薪資是日本的三倍，薪水如此之高，再加上工程師的數量也不夠，川普上任後收緊了移民限制，從海外引進優秀工程師越來越困難，人才短缺是美國面臨的困局。
在今年台積電曾爆發2奈米機密外洩案，機敏資訊流向日本半導體設備商東京威力科創，因日本半導體國家隊Rapidus正開發2奈米製程技術，引發各界高度關注與聯想。但「情ポヨ」認為，台積電與Rapidus在技術上並不相同，IBM提供的Nanosheet才是Rapidus的2奈米製程技術關鍵，竊取相關資料不一定多大作用。
「情ポヨ」在文章中也提到，身為王者的台積電並非沒有弱點，台積電成為全球領導者後，隨著年輕一代逐漸成為主管和高階主管後，上一代管理階層那種「我們什麼需求都能滿足」的精神正在逐漸消失，台積電新一代員工能否認真看待那些充滿著小需求的工作令人懷疑，但對Rapidus來說，這卻是一個機會。
不過，他也坦言，Rapidus的成敗關鍵仍在於日本企業是否團結支持，若沒有本土新創應用來形成產業支撐，Rapidus無論如何努力也難以成功。
