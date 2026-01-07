台積電有望上2千？ 命理師曝「3關鍵」：需避開1風險





2026年新曆年開盤後，台股指數迅速攻上3萬點，市場關注焦點依舊落在半導體龍頭台積電（2330）。7日台積電股價漲多拉回，下跌30元，收在1675元，跌幅1.75%，引發投資人關心後市走勢。對此，命理師小孟老師表示，從塔羅牌解讀來看，台股仍具向上動能，台積電今年「有機會挑戰2000元關卡」，但過程恐伴隨震盪，投資心態需穩健。

小孟老師6日在《小孟老師星座塔羅》的YT頻道上，抽塔羅牌分析台積電後市走勢，他抽到「The Fool」愚者牌正位，他說：「台股就是fool，代表是愚者牌正位，牌中的人有一個桿子漸漸地往上，這也代表是說，接下來台股還會再上漲，會緩慢的上漲，台積電要破兩千，在今年會有機會。」

他表示台積電股價仍具支撐，關鍵來自三大力量：主動式ETF持續加碼、壽險資金布局，以及不少傳產與企業主將資金轉入相對具穩定性的權值股，加上台股投資標的兩極化，未搭上AI題材者成長有限，進一步集中資金於台積電。

小孟老師同時提醒，投資需控管風險，切勿因看好趨勢而過度質押或槓桿操作，以免遇盤勢震盪導致斷頭。他也建議，資金部位有限者可採「零股分批布局」方式，避免壓力過大，並強調AI仍是未來10至20年的重要產業趨勢，但投資仍應量力而為。

展望後市，他指出，美股及台積電ADR等相關半導體標的仍具發展空間，但投資人仍須留意景氣變化與消費動能影響，審慎操作、分散布局，才能在震盪市況中站穩腳步。

●投資理財有賺有賠，投資人決策時應審慎衡量風險，並就投資結果自行負責。

（封面圖／翻攝《小孟老師星座塔羅》的YT頻道）

