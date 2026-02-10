台積電核准1.41兆元資本預算 持續擴產建廠

（中央社記者張建中新竹10日電）台積電董事會今天核准資本預算449.62億美元，約新台幣1兆4185億元，用以建置先進製程、先進封裝、成熟製程或特殊製程產能，以及廠房興建及廠務設施工程。

台積電指出，董事會核准的資本預算主要是為因應基於市場需求預測，及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，包含建置及升級先進製程產能、先進封裝、成熟及特殊製程產能，與廠房興建及廠務設施工程。

此外，台積電董事會核准不超過300億美元額度內增資100%持股子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本；並核准於不高於新台幣600億元額度內，在國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及綠色相關支出的資金需求。（編輯：張良知）1150210