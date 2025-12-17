台積電條款解禁！新光00904含積量衝破4成 搶攻AI浪潮紅利

【記者呂承哲／台北報導】金融監督管理委員會日前宣布鬆綁台股被動式ETF成分股單一個股權重上限，從原本30%提高至該檔股票在大盤中的實際權重，被市場稱為「台積電條款」的限制正式解禁。

臺灣指數公司隨即配合新制，於9月5日公告調整「臺灣全市場半導體精選30指數」，追蹤該指數的新光臺灣半導體30（00904）亦於12月16日完成指數調整與換股，自12月17日起，最大成分股台積電權重由原先30%上限拉高至約4成。

根據台新投信官網最新資料，新光00904目前台積電權重達40.43%，為台股同類型半導體ETF中「含積量」最高的一檔，也成為首批實質受惠台積電持股上限鬆綁的半導體ETF。投信業者指出，權重調整後，ETF走勢將與台積電基本面及全球半導體景氣連動性進一步提高，有助投資人掌握AI世代下的長線成長機會。

新光00904 ETF經理人詹佳峯表示，全球半導體產業在AI與高效能運算（HPC）需求帶動下，正進入新一輪結構性成長期。隨ETF含積量提高，可放大台積電在先進製程領域的技術優勢與獲利表現，對ETF整體淨值貢獻明顯提升。除台積電外，指數成分亦涵蓋聯發科、日月光投控、聯電等關鍵業者，橫跨設計、晶圓代工與封測，投資結構可完整反映台灣半導體供應鏈，分散單一公司風險。

市場研究機構預估，2025年全球半導體產業將正式進入由AI主導的「超級周期」，市場規模有望維持雙位數成長，並朝7,000億美元以上邁進。從大型語言模型訓練到邊緣AI應用，對高效能晶片需求快速攀升，推升先進製程與先進封裝投資。台積電持續加碼2奈米製程布局，海外廠區亦將陸續量產，先進封裝產能維持滿載，訂單外溢效應同步帶動封測與設備投資升溫。

展望後市，台新投信ETF研究團隊指出，AI與HPC需求並非短期題材，而是長期結構性趨勢。多家研究機構預估，半導體產業高速成長期至少延續至2026年。在國際政經不確定性升高的環境下，具備高「含積量」的半導體ETF，可作為投資人中長期參與台灣半導體黃金成長的重要配置工具，整體含息報酬潛力仍值得關注。

