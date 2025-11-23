台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。
鄭廳宜近日在財經節目《鈔錢部署》中，針對明年度的投資佈局提出獨到見解，他認為在當前的市場架構下，看好亞電在電磁波干擾（EMI）屏蔽材料與銅箔基板（CCL）領域的發展潛力。
他分析，無人機產業正處於高度成長期，而飛行器在升空後最忌諱遭到電磁波或GPS訊號干擾。亞電的EMI材料正好能應用於無人機內部的關鍵組件，包括飛控電路板、通訊模組、感測器模組及影像處理系統，隨著台美在無人機領域的合作加深，亞電有望受惠於供應鏈在地化的商機。
此外，鄭廳宜指出，雖然過去一年銅箔基板族群表現亮眼，但亞電股價似乎尚未跟上漲幅，他樂觀預期，明年CCL業務將對營收產生實質貢獻，帶動公司轉虧為盈，明年EPS有機會挑戰2至3元。
在操作建議上，他認為以目前股價約25.50元來看，位階並不貴，技術面上，則須關注前波高點29.15元，若後續量能放大並突破此價位，將有進一步上漲空間，但他也提醒，由於前三季仍處於虧損，投資人仍需持續追蹤其基本面變化。
另一檔被鄭廳宜看好的轉機股則是中華化，其核心利多在於高階電子級硫酸的產能擴充。
鄭廳宜表示，中華化的第五條生產線已建置完成，並於今年第四季開始量產，預計每月可提供3,000噸產能，主要供應半導體先進製程客戶（市場推測為台積電），由於高階電子級硫酸毛利顯著優於傳統產品，這將大幅優化公司獲利結構。
根據市場數據，台系半導體客戶對電子級硫酸的需求約為每月2至3萬噸，隨著先進製程擴張，預計2027年後需求將倍增至5至6萬噸。中華化有望打破過去單一供應商局面，成為關鍵的第二供應商。此外，公司還有兩項併購案預計於2025年完成，增添營運想像空間，而且相較於其他股價「飛上天」的台積電概念股，中華化目前股價相對親民，若能證實切入台積電供應鏈，本益比有望大幅調升。
技術面上，鄭廳宜分析，該股股價正形成打底型態，關鍵價位在41.85元，若能帶量突破，有機會挑戰新高。（文/工商時報陳彥綺報導）
