台積電樂見台美達協議 鄭麗君：赴美非move而是build

台灣和美國的關稅談判底定，不過美國商務部長盧特尼克表示，川普任內的目標，是要把台灣半導體40%的產能轉移到美國。對此行政院副院長鄭麗君回應，40%是指美國本土晶片自給率的國安目標，並不是由台灣單獨完成。而台積電也發出聲強調，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。

在美國沙漠州亞利桑那，「護國神山」成功締造晶片奇蹟，如今我國關稅終於拍板，台積電表示，作為服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國和台灣達成穩健貿易協議，美國商務部長盧特尼克說：「(美國的)目標是把台灣供應鏈產能40%，都轉移到美國本土來完成，而這項目標要在川普總統任內實現。」

美國商務部長盧特尼克說，要把台灣半導體供應鏈產能40%移到美國，經濟部長龔明鑫說，不曉得他怎麼算的，但5奈米以下先進製程，台灣跟美國的生產比重，2030年預計是85%比15%，2036年則是80%比20%，而台積電先前表示，2奈米以下先進製程，未來約30%會在美國。

行政院副院長鄭麗君說：「(盧特尼克的發言)就我們的理解，這是美國希望本土晶片自給率的，一個國安的目標，它也有自己的IDM業者，所以是大家一起在美國，來共同振興AI產業的發展，所以也不是由台灣單獨來完成。」也就是說，包括英特爾等美國公司產能，都會算入盧特尼克喊出的40%目標，而我國採取的「台灣模式」，並非由美方直接指定投資，而是自主進行，目的是供應鏈合作。

行政院副院長鄭麗君說：「供應鏈的合作不是move 而是build，我們擴大在美國的布局，那支持美國打造本土供應鏈，但更是台灣科技產業的一個延伸跟擴展。」財信傳媒董事長謝金河，也引述台積電董事長魏哲家說法，強調台積電有上萬工程師，技術搬不走，不會變成美積電，千萬別說台積電掏空台灣，關稅談判落幕，就看台美雙方接著如何共創雙贏。

