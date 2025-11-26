台積電機密大走漏？羅唯仁帶槍投靠英特爾 業界：縮短學習曲線是有可能的

台積電前高層羅唯仁傳帶槍跳槽英特爾，業界認為有機會讓英特爾縮短學習曲線。資料照。路透社



台積電前資深副總經理羅唯仁跳槽英特爾，傳出帶走數十箱機密資料，掀起風暴。對此，和碩董事長童子賢認為，如果是整個團隊帶資料離開，就麻煩了。一名半導體廠董事長也指出，雖然台積電技術細節太多，較難全面掌握，但縮短英特爾的學習曲線，是有可能的。

據《鏡週刊》報導，童子賢認為，「如果是一個人的話，影響較輕微。但如果是整個團隊帶資料離開，就麻煩了。」他指出，兩家製程不同，英特爾擅長垂直整合，把自家產品導入自家製程；台積電則是一次服務5個大客戶、30個中型客戶、上百個小客戶，並能因應不同設計做製程微調且保持高良率，「如果沒有團隊協助，很難做起來。」

一名半導體廠董事長也認同，表示「台積電今天的技術層次，有太多細節和眉角，要全面掌握的機率不高，但縮短學習曲線，是有可能的。」

