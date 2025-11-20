台積電機密疑被帶走？國發會主委：羅唯仁早已調到不接觸核心的單位

台積電前資深副總經理羅唯仁，傳退休前疑似帶走2奈米先進製程等資料，並已於10月底回鍋英特爾，業界譁然。身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯今天表示，羅唯仁一年多前就已經調了單位，不會接觸核心，至於技術外洩問題，大家對台積電滿有信心的，不會因為一個人就影響台積電。

羅唯仁帶走2奈米機密案傳聞受到高度矚目，立委關切目前進展以及台積電機密是否外洩？身為台積電法人董事的葉俊顯今天於立法院表示，據他了解，台積電內部對於退休人員的做法，是在即將退休的一、兩年內，就會調換單位，不會接觸到營業祕密。

葉俊顯還說，羅唯仁一年多前就已經調換單位，不會接觸核心，至於外界關心的技術外洩問題，大家對台積電滿有信心，不會因為一個人就影響台積電。

立委追問，是否意味此案對先進製程衝擊沒那麼大？葉俊顯回答「對」。

經濟部長龔明鑫會前受訪時表示，之前擔心《營業秘密法》保護不夠，所以把有關國家重要核心技術，提升到國安法層次，即便營業祕密是告訴乃論，但涉及國安是公訴，這也是台灣高等檢察署主動調查的原因。

至於對產業的影響，龔明鑫表示，初步看來，台灣半導體生態體系非常紮實且完整，是否會因為某人拿走資料，就被破壞？這需要再觀察，但目前看來沒有那麼簡單就會影響到生態系。

媒體詢問，台灣調查此事，是否會因為背後是美國英特爾，而投鼠忌器？龔明鑫說，英特爾現在還沒有公布人事案，先密切觀察。

