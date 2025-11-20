台積電機密疑被帶走？國發會主委：羅唯仁早已調到不接觸核心的單位
台積電前資深副總經理羅唯仁，傳退休前疑似帶走2奈米先進製程等資料，並已於10月底回鍋英特爾，業界譁然。身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯今天表示，羅唯仁一年多前就已經調了單位，不會接觸核心，至於技術外洩問題，大家對台積電滿有信心的，不會因為一個人就影響台積電。
羅唯仁帶走2奈米機密案傳聞受到高度矚目，立委關切目前進展以及台積電機密是否外洩？身為台積電法人董事的葉俊顯今天於立法院表示，據他了解，台積電內部對於退休人員的做法，是在即將退休的一、兩年內，就會調換單位，不會接觸到營業祕密。
葉俊顯還說，羅唯仁一年多前就已經調換單位，不會接觸核心，至於外界關心的技術外洩問題，大家對台積電滿有信心，不會因為一個人就影響台積電。
立委追問，是否意味此案對先進製程衝擊沒那麼大？葉俊顯回答「對」。
經濟部長龔明鑫會前受訪時表示，之前擔心《營業秘密法》保護不夠，所以把有關國家重要核心技術，提升到國安法層次，即便營業祕密是告訴乃論，但涉及國安是公訴，這也是台灣高等檢察署主動調查的原因。
至於對產業的影響，龔明鑫表示，初步看來，台灣半導體生態體系非常紮實且完整，是否會因為某人拿走資料，就被破壞？這需要再觀察，但目前看來沒有那麼簡單就會影響到生態系。
媒體詢問，台灣調查此事，是否會因為背後是美國英特爾，而投鼠忌器？龔明鑫說，英特爾現在還沒有公布人事案，先密切觀察。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
盧秀燕怒罵賓賓哥白目硬幹！可樂也受牽連
[NOWnews今日新聞]台中市中山國中昨天邀請魔術師王元照（可樂）演講，卻被夾帶爭議網紅江建樺（賓賓哥）出場，且未經同意就現場直播，校長王蒲寧怒出面制止，引起網路熱議。台中市長盧秀燕今表示，「校方已...今日新聞NOWNEWS ・ 47 分鐘前
台積電最大客戶換人了？輝達財報太強 陸行之：先進製程將不再是蘋果說了算
輝達繳出亮眼財報，知名半導體分析師陸行之指出，蘋果近年在創新上力道不足，使產業版圖出現變化。他分析，今年前3季輝達已躍升為台積電（2330）最大客戶，並預料明、後年台積電1.6與1.4奈米的量產將不再由蘋果主導。Yahoo奇摩股市 ・ 43 分鐘前
美股震盪收高！輝達Q3財報亮眼盤後狂飆 台積電ADR漲1.6%
【國際中心／綜合報導】美國股市今（19）日深跌反彈，震盪收高，科技股走強。晶片巨頭輝達（NVIDIA）公布第3季財報，營收獲利皆優於預期，股價盤後大漲5%。壹蘋新聞網 ・ 34 分鐘前
洗車車牌竟然"落漆" 監理站澄清:別用化學藥劑
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導拿高壓水槍來洗車，結果，車牌號碼竟然掉漆！有民眾在自助洗車場，用高壓水槍清洗愛車，沒想到，水槍對著車牌一噴，原本英文字的黑漆，竟然開始掉色，讓車主直呼太誇張，不過，監理站也澄清，只要沒有用化學藥劑，正常洗車，車牌都不會出問題，要民眾放心。民視 ・ 25 分鐘前
《產業》台積電機密被羅唯仁帶走？「大股東」國發會首次曝光內情
【時報-台北電】地緣政治與半導體產業高度競爭的背景下，近期竟傳出台積電前副總羅唯仁退休後轉至英特爾任職，甚至被爆出影印帶走包括最先進2奈米在內的技術機密資料，引發震撼。對此，「台積電大股東」國發會，主委蔡俊顯表示，就目前了解影響不大，羅唯仁在退休前已被調至不會接觸機密的單位。 蔡俊顯今（20日）赴立院經濟委員會報告，立委關心台積電機密疑似流往英特爾，目前調查進度如何，未來又該如何嚇阻，蔡俊顯表示：「我有朋友在台積電工作，其實台積電對於退休人員都有安排，在退休的前一兩年就會將其調往非機密單位。」 葉俊顯認為影響不大，初判是個人問題非台積電內控出狀況，「其實他在一年多前就已經被調職到不會接觸機密的單位。」至於羅唯仁是否真有影印機密資料的行徑，葉俊顯表示，交由檢調與台積電調查。 國發會仍對台積電的先進製程技術有信心，葉俊顯說：「對於技術外洩這一塊，大家仍對台積電有信心，不會因為一個人就影響到台積電。」稍早，經濟部長龔明鑫也提到，初判對產業衝擊有限，台灣半導體產業經過長達40多年的累積，不是某一個人拿走資料就能破壞的。（新聞來源：中時新聞網 郭宜欣）時報資訊 ・ 36 分鐘前
一天喝10瓶酒！他酗酒成性忘工作竟罹患「酒精性失智症」醫揭致癌風險
一時失志免怨嘆，但喝酒喝多了則可能失智。隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情。然而，醫學研究已明確指出，長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部。醫師提醒，酒精本身就是失智的重要風險因子，飲酒會加速腦部退化，很可能讓人提早邁向失智。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前
MLB／1年5億台幣！勇士簽回終結者伊格雷西亞斯 他近3季96次救援成功
今年球季70場後援出賽寫下11年大聯盟生涯新高，伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）和勇士簽下1年1600萬美金，相當於5億台幣的合約繼續當「斧頭幫」。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前
輝達財報報喜！台股狂漲900點 矽光子又滿血復活 光聖又漲停
輝達財報優於市場預期，為市場注入強心針，輝達股價於盤後交易大漲逾5%，也是為市場注入強心針，台積電ADR盤後跳漲超過3%。台股今(20日)以27212.91點開出，漲幅2.38%，漲勢一度擴大到910.61點，漲幅3.43%，來到27490.73點，把過去兩天跌的都漲回來。台積電開盤上漲55元來到1450元，隨後漲勢擴大漲65元，漲幅達4.6%，最高來到1460元。輝達第三季財報，本季營收達570億美元(約新台幣1兆7785億元)創下歷史新高，較上季成長22％，也比去(2024)年同期大增62%，全面優於市場預期。本季營收預測也強勁，輝達執行長黃仁勳更表示，市場對Blackwell 晶片「需求爆表」，駁斥AI泡沫疑慮。理財周刊 ・ 38 分鐘前
台積電前資深副總羅唯仁傳帶走2奈米先進製程資料 高檢署分案了解
媒體報導台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，在退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，還傳出羅唯仁在10月底已回鍋英特爾任職。經濟部長龔明鑫今天（18日）受訪表示，已派員了解實際狀況，並表示尊重台積電，應由台積電對外說明較好。台灣高檢署晚間也表示，智財分署已分「他字案」了解，釐清是否涉及不法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
直言鄭麗文、黃國昌「合作不會成功」 吳思瑤：互相利用，各懷鬼胎
即時中心／梁博超報導民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文昨（19）日下午進行主席高峰會，話題觸及2026選戰合作。不過，民進黨立委吳思瑤認為，兩黨合作不會成功，因為她觀察到「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。如此而已。」吳思瑤認為，兩黨主席都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，「今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇。」民視 ・ 5 小時前
陳時中模式？沈伯洋選北市 吳子嘉一句酸爆
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋近日遭中國公安立案偵查，引爆社會高度關注。國民黨台北市議員楊植斗更以政委陳時中的例子類比，認為沈參選2026台北市長的可能性正逐步升高。不過，《美麗島電子報》...今日新聞NOWNEWS ・ 48 分鐘前
太不尋常？台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 陸行之揭疑點
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休，當時半導體圈便傳聞他可能回到英特爾，出任研發部門的重要職務。如今有媒體報導，羅唯仁在退休前，被爆料疑似利用高階主管的職權，要求團隊成員向他進行技術簡報，並帶走2奈米、1.4奈米等多達20多箱影印、手寫資料，傳出台積電已開始蒐證，公司則尚未回應。中時財經即時 ・ 1 天前
1分鐘讀財經》台積電老將傳帶走20箱1.4奈米機密 投奔英特爾！專家點破超車2關鍵
小編今天（19）日精選5件國內外重要財經大事。台積電前研發大將羅唯仁在7月底退休至今，已經第2次被傳出將回歸任職過18年的英特爾，協助其提升製程的良率，不過專家認為，良率的提升除了關鍵的研發人員外，客戶的訂單才是關鍵。中時財經即時 ・ 1 天前
【本日焦點】童子賢看台積洩密案：怕整組流失／若未出戰新北 黃國昌：絕不扯後腿／與日磋商 中國官員手插口袋送客
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.童子賢看台積洩密案：怕整組流失 2.若未出戰新北 黃國昌：絕不扯後腿 3.與日磋商 中國官員手插口袋送客 4.穿毛澤東衣喊統一被藍營停權 何鷹鷺稱心寒 5.國小師上課倒地 校內師生死神前搶命Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 18 小時前
無視800萬人性命，拒向愛滋重災國提供新藥援助！川普遭批「刻意讓南非人受苦」
在美國總統川普（Donald Trump）大幅削減對外援助的幾個月後，美國政府計畫向受愛滋病（HIV）影響最嚴重的國家提供新型預防藥物lenacapavir，希望能大幅降低愛滋病的傳播。然而美國國務院官員17日卻告訴記者：「美國不會提供藥物給南非。」——僅管該國擁有全球約五分之一的愛滋病患者——遭批把救命藥當成政治工具。川普政府在今年9月表示，將協助向受愛滋......風傳媒 ・ 45 分鐘前
蘇里家狂逃！《阿凡達：火與燼》最新預告片曝光 「這點」被讚更上層樓
經典電影《阿凡達》系列新作《阿凡達：火與燼》將於12月17日在台灣推出，隨著上映日逼近，官方近期連續公開多項素材，電影預告片中流暢動作與奇幻光影的視覺特效，令影迷們大呼「更上層樓」，此外電影宣傳海報、麥莉演唱的主題曲與相關宣傳活動畫面，更在社群平台上吸引大量影迷與網友轉貼討論。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前
《台北股市》輝達報喜台股穩了？蔡明彰揭1隱患
【時報-台北電】台積電（2330）昨（19）日尾盤急殺，致使台股收在當日最低價位，終場下跌176點，或跌0.66％，以26,580.12點作收，成交值減少至4,943.38億元，其中外資減碼台積電5,426張，賣超金額達76.15億元，是殺盤元凶之一，從上周高點回落計算，近四個交易日內已下跌超過1,000點；萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，目前美股、台灣股市尚未達到具有吸引力的買入條件，漲幅過大個股與融資比例過重個股仍有風險，市場必須經歷恐慌拋售，並清洗浮動籌碼後，低點才會出現。 台股在過去半年內，從低點17,000漲到最高點28,554，在六個月內漲幅超過10,000點，由於漲幅巨大，市場已從關注基本面（上半場）轉向關注籌碼面（下半場），後市判斷台股是否具備吸引力買入條件的關鍵在於融資籌碼是否洗乾淨，雖然大盤從高點28,554點修正了6.9％，且融資在前一日減少了40多億元，但從融資最高峰的3,140億到現在，僅減少了2.5％。 蔡明彰觀察，現階段融資減少速度遠不及大盤修正幅度，也意味著信用交易的浮動籌碼還沒有洗乾淨，市場容易因此形成盤中拉上又震下來走勢，融資減肥幅度還不夠；台股最佳布局時報資訊 ・ 1 小時前
晚1年1坪貴20萬！房價回不去了？台北「最俗建案」全線失守7字頭
台北市低價帶全面墊高，住展雜誌統計2024至2025年新案實價，去年最低單價落在60～70萬元區間，今年已跳至80～90萬元，等於晚1年買每坪至少多付20萬元，台北低單行情恐成絕響。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前
黃仁勳55檔「背板概念股」53家開紅花！台達電、欣興、京元電子狂飆6%最強
輝達第三季財報超出預期，「全村的希望」輝達執行長黃仁勳更釋出「Blackwell的銷量遠超出預期」、「我們已進入AI的良性循環」等利多消息，上次來台演講背板明牌股55檔中今（20）日一度有53檔連袂上漲，其中以台達電（2308）、欣興（3037）、貿聯-KY（3665）、京元電子（2449）狂飆6%最強，只有南俊國際（6584）、巨大（9921）2檔下跌。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
電力設備超級週期才要開始！小摩點名中企有機會攻進美國市場
【財訊快報／陳孟朔】摩根大通銀行(小摩)發表最新報告指出，在AI帶動的用電需求起飛下，全球電力設備產業已連續三年跑贏大盤，但整體仍處於牛市「早期至中期」階段，電力設備超級週期遠未結束。以大型電力變壓器與開關設備為代表的龍頭廠商，目前手上訂單積壓金額已達年營收的2.5至2.8倍，獲利可見度直指2027至2028年。報告估算，全球AI數據中心裝置容量將自2023年的117GW，攀升至2028年的約242GW，年複合成長率高達27%。其中，美國數據中心容量預估自2024年的42GW，成長至2030年的100GW，帶動美國公用事業在2025至2029年間投入約1.1兆美元，用於發電與電網升級，僅2025年公用事業資本支出就上看2,080億美元，年增約17%。摩根大通直言，資料中心用電將成為未來數年的關鍵瓶頸。不過，供給端卻明顯「跟不上節奏」。大型變壓器交期已拉長至2至3年，開關櫃超過1至2年，燃氣渦輪機甚至需3至4年。美國高壓輸電線路新建進度也嚴重落後：近年每年新增不足700英里，遠低於2013年約4,000英里的水準，更遠不及未來每年5,000英里的需求目標。摩根大通估計，目前美國電網逾三分財訊快報 ・ 51 分鐘前