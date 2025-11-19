台積電機密遭竊還能護國？立委撂重話：政府勿置身事外

前台積電資深副總羅唯仁(右)9月份當選工研院第14屆院士，由副總統蕭美琴(左)親自授證，如今羅涉及竊取機密資料，立委今要求經濟部考慮撤銷院士資格。（工研院提供）

台積電前資深副總羅唯仁回鍋老東家英特爾任研發副總，更傳將大批2奈米最先進製程技術機密攜往英特爾，被視為影響國安的大事。國民黨立委王鴻薇直呼茲事體大，政府應考慮暫停或撤銷羅的工研院士身分。她質疑若台積電機密真的不斷被竊取，還能夠護國嗎？

「護國神山還能護國嗎？」王鴻薇19日發文表示，盛傳台積電前資深副總退休後回鍋英特爾，疑似帶走了高階製程機密資料，雖然台積電目前尚未回應，但她要肯定高檢署，已經依違反營業秘密法、國安法主動分案，畢竟2奈米以下技術可能被洩漏一事，茲事體大。

王鴻薇提到，就在不到半年前，日商東京威力科創也涉嫌竊取台積電機密，當時是由台積電主動告發，高檢署隨後展開調查偵辦。

王鴻薇指出，她今天也在質詢中詢問經濟部長龔明鑫，該名疑似涉案的前副總，今年9月才在台積電的推薦下，獲選工研院的院士。而如今涉入洩密案，政府應該要考慮暫停或撤銷其工研院院士的身分。她質疑，被譽為護國神山的台積電，除了被迫到美國設廠，短短半年內又發生兩起疑似洩密案，若台積電的機密真的不斷被竊取，還能夠護國嗎？政府不能置身事外，必須要有強力作為。

對此，龔明鑫19日回應表示，會再來跟工研院院討論一下，因為現在案件初步調查當中，等到比較明朗的情況，會來做處理。若有簽競業條款，理論上是不可以立刻轉去另外一家半導體公司。因為高檢署已經主動調查，台積電現在應該是配合，經濟部也會配合。

網友表示「很嚴重，根本超級大叛國，發國際通緝、外患罪偵辦都不為過，但我猜民進黨會毫無反應」、「是否有經政府高層默許？」

