台積電機密遭羅唯仁帶到英特爾？「大股東」國發會指「影響不大」：退休前已調至不會接觸機密的單位

前台積電資深副總羅唯仁遭爆於退休前，動用高階主管職權，要求下屬影印大批2奈米、A16、A14等最先進製程技術相關機密資料，並投靠英特爾（Intel）。對此，台積電大股東、國發會主委蔡俊顯今（20日）表示，就目前了解影響不大，「羅唯仁在退休前已被調至不會接觸機密的單位」。

蔡俊顯今日赴立院經濟委員會進行報告，針對立委關心台積電機密疑似流往英特爾，目前調查進度如何、未來又該如何嚇阻，蔡俊顯回應，「我有朋友在台積電工作，其實台積電對於退休人員都有安排，在退休的前一兩年就會將其調往非機密單位」。

廣告 廣告

葉俊顯認為，這起事件影響不大，初判是個人問題非台積電內控出狀況，「其實羅唯仁在一年多前，就已經被調職到不會接觸機密的單位」。至於羅唯仁是否真有影印機密資料的行徑，葉俊顯表示，交由檢調與台積電調查。

同時，葉俊顯強調，「國發會仍對台積電的先進製程技術有信心」。他說，「對於技術外洩這一塊，大家仍對台積電有信心，不會因為一個人就影響到台積電」。此外，經濟部長龔明鑫也指出，這起事件初判對產業衝擊有限，「台灣半導體產業經過長達40多年的累積，不是某一個人拿走資料就能破壞的」。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

葉俊顯接任國發會主委！具中研院、中經院多年資歷..曾協助評估疫情間紓困政策

最低工資漲幅破4%商總憂通膨？劉鏡清回「連續第九年成長顯然沒造成痛苦」：為人民幸福一定要調