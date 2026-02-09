台積電權重43% 這檔00891今年上漲優於大盤

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 全球資金重新尋找「收益穩定＋成長動能」配置方向之際，ETF 成為投資人分散風險、掌握趨勢的關鍵工具。以下是國泰證期本周整理解析市場聚焦ETF標的，橫跨日本不動產、台股 ESG 與高股息、新興市場成長以及 AI 半導體核心供應鏈，不僅受惠政策與產業結構性利多，也兼顧配息率與長線資本利得潛力。

中信關鍵半導體（00891）

AI資本支出持續上修，半導體族群表現相對穩健。台積電今年資本支出上看560億美元，00891台積電權重升至43%，今年來上漲15.8%優於大盤。2月配息0.75元，年化配息率約12.9%，連2季逾10%。

廣告 廣告

國泰日本不動產ETF（009817）

台積電董事長2/5赴日與首相會談，帶動日本投資話題升溫。日央維持寬鬆政策，利率調升步伐溫和，有利不動產市場。009817投資日本REITs，涵蓋商辦、飯店、物流與資料中心，2/6掛牌，一張萬元即可參與日本房市。

群益台ESG低碳50（00923）

00923本次配息1.71元，年化配息率約12%。成分股涵蓋台積電、台達電、日月光等50檔台灣龍頭股，台積電權重約45%。基金成立以來年化報酬率32%，2/25前買進可參與配息，兼具息收與價差潛力。

富邦越南（00885）

越南2/3放寬外資交易規定，允許透過國際券商下單，進場門檻大幅降低，為9月富時羅素升級「次級新興市場」鋪路。越南長線基本面不變，建議逢回布局00885，或以定期定額參與人口紅利與基建成長。

安聯台灣高息成長（00984A）

00984A自2025年7月掛牌以來，績效已超過20%，為高股息ETF第一名。主動式操作結合高息與成長因子，相較被動式高股息ETF具更佳彈性與成長性，適合追求穩健現金流的中長期投資人。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗眾院選舉大勝！李逸洋：台日關係持續升溫與日美同盟並進

《世紀血案》導演徐琨華道歉了! 點名劇本是前中國CEO蘇敬軾寫的