台積電正式對羅唯仁提告！ 童子賢：職業道德不可觸犯

和碩集團董事長童子賢強調「科技業，要競賽，更要尊重智財權。」

護國神山台積電的研發機密，是否會因為前台積電資深副總羅唯仁轉任英特爾而出現外流？隨著台積電正式提告羅唯仁，此事持續成為科技業熱議話題。今（26）日和碩集團董事長童子賢被問及此事，他也鄭重回應「職業道德上，這是一條涇渭分明的界線，不可以觸犯。而司法實務上，這是是一件跨國管轄，難度很高智財權案例。」他更強調「科技業，要競賽，更要尊重智財權。」

童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身份出席「2025 科技新創競賽頒獎典禮暨展示交流活動」，會前接受媒體訪問，針對羅唯仁轉赴英特爾任職，甚至帶走台積電大量的內部資料，所引發的爭議和討論，童子賢一開頭便強調「不能觸犯的禁忌就是『職業道德』。」

廣告 廣告

童子賢提醒「職業與道德上，我們要更小心謹慎，不要跨越。」同時點出「科技業，要競賽，更要尊重智財權。」作為產業與從業人員依循的規範。

隨後，童子賢也分析「這個個案（台積電告羅唯仁），在制裁權的管轄上，因為涉及跨國制裁權加上跨國的司法管轄權，會是一個相當有挑戰性也相當困難的個案。」

同時，童子賢還是對台積電的實力抱持信心，他認為「一個產業的崛起，不會是因為一個人、兩個人就彎道超車」從過去的案例也可以驗證，要超越台積電不是易事。

更多鏡週刊報導

吳東亮：台灣不能僅靠AI產業 中小企業更需產業升級

台積電要告羅唯仁跳槽洩密！ 是否撤院士資格要等「這事」

前資深副總羅唯仁退休前帶走機密「跳槽英特爾」 台積電提告要求賠償