台積電正式提告羅唯仁違反保密條款 陸行之嘆：他恐遭英特爾切割

[Newtalk新聞] 台積電（2330）周二（25 日）發表聲明，正式向智慧財產及商業法院提出對前資深企業策略發展副總經理羅唯仁的訴訟。該公司主張，羅唯仁轉投英特爾（Intel）一事，可能涉及洩密並違反營業秘密法與競業禁止協議。對此，知名半導體分析師陸行之指出，羅唯仁的最終下場恐遭英特爾切割；但也指出，由於羅唯仁人已經在美國，對這項提告的效益存疑。

上周，羅唯仁遭爆涉及盜印 2 奈米製程機密資料後，台積電隔了一周公告，羅唯仁在任職期間簽有保密條款及離職後的「競業禁止條款」、承諾離職後不為競爭之同意書。台積電方淑華法務長在今年 7 月 22 日進行離職面談時，特地提供提醒信函供（羅）詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾任職。

日前，英特爾執行長陳立武也信誓旦旦稱，絕對遵重智慧財產權，如今任用之人卻遭台積電提告，也讓外界高度關注英特爾的處理方式。

陸行之曾在臉書粉專發文猜測，「看到有些在台積電貢獻數十年光榮退休（不是跳槽，也不是被開除）的重要老幹部，為何總是老來入花叢不甘寂寞，跑去加入競爭者跟老東家搶飯碗，不免好奇這類事情難道有貓膩，或者像是古裝劇情節派出探子，會不會是台積電為了減少壟斷風險及地緣政治投資英特爾之前，先派厲害的先遣部隊去探底一下？」

不過隨著台積電正式提告羅唯仁後，陸行之周二再度發文指出，「神山終於不忍了，提告羅唯仁，本以為還有個什麼貓膩，（羅）也不是神山派去 Intel 的先遣部隊（但還是要觀察這個提告是真的要爭取股東權益，還是裝裝樣子），目前看來證據一堆躲不掉，（羅）現在變成偷機密資料的大叛徒（至少梁孟松、蔣爸離開的時候，也沒有複印幾箱資料帶走）。」

陸行之表示，「羅先生對台積電數十年的貢獻全部歸零了，不曉得 Intel 會不會來個『大切割』，還是出錢、出力幫羅先生打官司？Intel CEO 陳立武已經誇口『不會侵害台積電的智慧財產權』，所以我覺得羅先生會被切割，而無法就職，你們覺得呢？（理論上，就職前，羅先生也應該會簽一份擔保合約，保證不會帶來前東家的知識財產權，如果用了，Intel 就沾腥了，到時候被告的就不是羅先生了），你們覺得神山告哪個比較香呢？是殺雞儆猴，還是直接就殺猴了。

今（26）日，陸行之再發文指出，雖然台積電已提告羅唯仁，但羅已回美國，因此對這個提告的效益存疑，只能期待英特爾擔心侵權、進行切割。並提到，為何台積電不到美國奧瑞岡州、德州、亞利桑那州提告比較乾脆，「應該是擔心美國政府的介入？」

