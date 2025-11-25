台積電正式提告羅唯仁！經濟部表態了 是否撤回工研院士資格這樣說

前台積電資深副總羅唯仁在退休離職前，涉帶走2奈米等先進製程機密資料，隨後即跳槽英特爾擔任高管，引發洩密疑雲，台積電今（25）日也宣布已正式提告羅唯仁。而經濟部晚間對此表示，尊重台積電為提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響，並配合檢調確認刺案是否侵害到國家核心關鍵技術。

經濟部表示，尊重台積電為保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。檢調已針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害《國安法》。

廣告 廣告

而羅唯仁於今年9月獲選為第14屆工研院院士，如今台積電正式提告其涉嫌洩密，針對是否撤回院士資格，經濟部回應，工研院目前沒有針對院士有撤回機制，但經濟部已請工研院進行研議，目前尚在討論中。

台積電於今日發布重訊，表示已向智慧財產及商業法院，提出對羅唯仁的訴訟。台積電指出，羅唯仁任職期間，簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，羅唯仁離職時亦表示將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。

台積電指出，不過羅唯仁離職後，旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁，羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積電有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。

更多風傳媒報導

