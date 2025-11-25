台積電正式提告！羅唯仁跳槽英特爾恐洩營業秘密，台積電完整聲明一次看

台積電前資深副總經理羅唯仁「跳槽」英特爾，引發市場質疑可能洩漏先進製程相關機密，外界關注台積電是否採取法律行動。台積電宣布，由於羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉營業秘密及機密資訊予英特爾，公司已經正式提告。



台積電今（25）日傍晚發布重訊說明，已向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟，此為依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

羅唯仁曾任職於英特爾，於2004年7月起轉戰台積電擔任副總經理，2014年2月升遷為資深副總經理，並於今年7月27日正式從台積電退休。

2024年3月間，台積電將羅唯仁調任於「企業策略發展部」資深副總，該部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務。然而，羅唯仁轉任「企業策略發展部」後，仍要求研發部門（此指職級在資深副總以下的同仁，並無監督隸屬關係）召開會議，並且提供資料以了解正在研發中以及未來規劃的先進製程技術。

台積電指出，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭的同意書。台積電法務長法務長方淑華在今年 7 月 22 日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁當時回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。

台積電表示，羅唯仁離職後旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱 EVP），羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積電有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。

