台積電每季配息維持6元 員工分紅逾2061億元

南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導金價上漲，高雄一間銀樓的老闆，日前在車上盤點進貨的金塊，沒想到其中一兩黃金，竟然不小心掉到副駕駛座底下，卡在縫隙當中，老闆怎麼找都找不到，著急的求助汽車保養廠，還好保養廠業者很快幫忙找回金塊，才讓銀樓老闆鬆了一口氣。銀樓老闆在車上盤點進貨的金塊包裹，不小心掉了一兩黃金，幸好順利找回。（圖／民視新聞）汽車保養廠業者幫客人洗車，拿手電筒照啊照，在夾縫中，發現一大塊黃金。零件隙縫中金光閃閃，金塊就卡在裡面，洗車場業者趕緊通知車主，找到你的黃金了。當事銀樓老闆說：「啊！心情突然放鬆很多，那天我們剛好在車上，剛好在盤點我們金塊，那不小心其中一塊，就掉到那個副駕駛座中控下面，椅子縫隙裡面，結果挖半天都挖不出來，也找不到，很慌張趕快打給汽車保養廠的人。」原來車主本身是銀樓老闆，當時在車上盤點進貨的金塊包裹，不小心掉了一兩黃金，市價超過20萬，自己都快把車掀翻了，卻怎麼找都找不到，趕緊求助車廠。金塊掉進汽車座椅的隙縫中，還好汽車保養廠業者幫忙找回。（圖／民視新聞）汽車保養廠業者：「客人蠻急的，車子就馬上就把它牽回來，客人不會去的地方，或找不到的地方，比較難找的地方就找到了，（多久時間找到）大概5分鐘吧。」當事銀樓老闆：「我找了一個多小時，連我女兒都出動，應該下次他幫我洗車的時候，我應該會包紅包給他。」汽車保養廠經常幫客人找掉落在車內的東西，經驗豐富，短短五分鐘就讓金塊失而復得。汽車保養廠業者：「通常都會掉在椅子跟扶手之間，縫比較難找，座椅調到最後面之後，然後用燈光，看一下椅子下面有沒有什麼東西。」金塊順利找回，銀樓老闆鬆了一口氣，笑說要是找不到，以後車子如果二手賣，也要順便把金塊的錢算進去了。原文出處：銀樓老闆車內盤點"掉金塊" 急找保養廠求助

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言