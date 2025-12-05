台積電沒很操 他曝「5點半下班、還能滑手機」 網： 哪個廠？





外界一直流傳著被稱為「護國神山」的台積電員工，工時長又要隨時隨地on-call，不過，一名自稱台積電員工的網友表示，台積電根本沒有外界想像的那麼操，甚至實際情況比想像中好，他說，「或許是薪資差距拉大讓人酸葡萄」。

原PO說明，最近台積電發放Q3分紅，31/32職等工程師考績普通大約領4個月，換算年薪接近300萬。依2025到2027年的EPS預估，未來分紅加上底薪總收入上看400萬，但外界仍充滿台積電很操的印象，實際情況其實比想像中好。

原PO舉例，公司配發智慧型手機，近期換成iPhone 15，App開放度約九成，FB、IG、Line、YT、Spotify、證券等App都能用，無塵室也能滑，外面許多公司連手機都不能帶；而且近兩年強調降低工時，有些廠規定固定日子17:30必須準時下班，執行不佳主管會被約談，同時針對工時過高者要求改善，「我認識的很多人18:30到19:00就離開公司」。

原PO直言，大多數單位沒有並沒有on-call，除少數主管外，他自己下班手機直接關機，而且工程師也是股東，許多人喜歡說「寧當股東不當員工」，但工程師本身也大量買台積電股票或房地產，既拿高薪又累積資產。

原PO強調，他希望讓大家知道台積電現在根本沒有很操，太多人的工作比台積電更操，工時還要更長，還有日夜班輪替，而且薪水也沒有台積電的三分之一。

對此，部分網友留言回應，「好了啦，單位報一下讓大家知道哪個廠可以17:30走不會拿S-甚至吃棍子好不好」、「你接觸的台積怎麼跟我不一樣？平行時空？有空多去看看現場的製程跟設備人員」、「操不只是用工時來定義，台積的操是來自壓力」。

不過也有網友認同原PO，「台積確實比較操，至少比80%以上的還操，但能接受的就是至少操了還有錢拿，加班了也確實可以報」、「其實操不操跟人有很大關係，說到底就是人的問題」、「除了啤酒肚、頭髮少了點，台積給你滿滿情緒價值，不能嫌了啦」。

