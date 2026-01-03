台積電沒拿下前三！全球企業市值排名出爐 蘋果第二緊追這家公司

​「護國神山」台積電在技術上領先全球，其產能更是舉足輕重，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。根據「Companies Market Cap」公布的最新全球企業市值排行，台積電雖未進入前三，但仍名列全球第6。

台積電在2日台股開盤一路衝高，終場收在當日最高價1585 元，再創新天價，也帶動其ADR在美股同日震盪走高，盤中最高觸及321.59美元，最終以上漲15.72美元（5.17%） 收在319.61美元，市值達1.66 兆美元。

廣告 廣告

根據Companies Market Cap最新全球企業市值排行，全球1~5名依序為：輝達（NVIDIA）4.59 兆美元、蘋果（Apple）4.02兆美元、Alphabet（Google母公司）3.81兆美元、微軟（Microsoft）3.52兆美元，以及亞馬遜（Amazon）2.42兆美元。

台積電較先前排行上升3名，以市值約1.657兆美元（約新台幣51兆元）位居第6。緊隨其後的第7至第10名依序為：博通（Broadcom）、Meta、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）以及特斯拉（Tesla）。

更多風傳媒報導

