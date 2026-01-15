台積電法說公布Q4淨利飆新高！每小時暴賺2.29億 每股盈餘19.50元

甩開美國司法部調查聯準會主席鮑爾的干擾，市場焦點回到科技股基本面，美股四大指數同步收紅；道瓊工業指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.16%，費城半導體指數上漲0.47%，三大指數續衝歷史新高；而那斯達克指數也走強0.26%。科技股表現方面，受惠AI與雲端需求展望，Alphabet在AI布局與市值突破4兆美元題材帶動下續強，新型雲端商CoreWeave等個股同步走揚；而《紐約時報》報導台美關稅協議進展、可能以擴大赴美投資換取關稅下調，也激勵台積電ADR勁揚2.52%、創歷史收盤新高。亞股方面，日股大漲、韓股走高，齊刷歷史新高；而港股、上證指數同樣有走強表現，整體市場投資氣氛偏多。 台股今（13）日盤中一度衝高至30,973.85點改寫新高，隨後震盪整理，終場上漲139.93點、收在30,707.22點，同步刷新收盤新高，成交值放大至7245.89億元，權王台積電(2330)盤中再寫新天價1720元，穩住指數重心，聯發科(2454)、日月光投控(3711)表現突出，盤面資金則持續在封測、廠務設備與低軌衛星等具題材族群間輪動，在國安基金退場後，持續支撐大盤高檔上攻。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 11