台積電法說再報喜 魏哲家駁AI泡沫：需求是真的

台北市 / 綜合報導

「護國神山」台積電今(15)日舉辦實體法說會，同時公布財務報告，去年第四季每天賺了超過56億台幣，再次刷新歷史紀錄！董事長魏哲家表示，因應客戶的強勁需求，會在美國繼續蓋好幾座晶圓廠；也親自掛保證，強調AI需求是真的。即便關稅帶來不確定性，台積電也會審視規劃業務，強化公司的競爭地位。

台積電董事長暨總裁魏哲家說：「我們預期2026年對於台積電又會是強勁成長的一年，全年營收(若以美元計)預計成長近30%。」台積電樂觀看待未來成長，董事長魏哲家還親自確認，AI需求並非泡沫，台積電董事長暨總裁魏哲家說：「我想要確認我的客戶的需求是真的，他們給我證據，證明AI真的幫助他們的業務，我也確認了他們的財務狀況，他們非常有錢。」

台積電向來不評論個別客戶，魏哲家這回卻直接點到，「AI教父」黃仁勳的NVIDIA，台積電董事長暨總裁魏哲家說：「他們的產品表現持續在進步，也就是眾所熟知的從Hopper，到Blackwell再到Rubin。」

為了繼續支持客戶，台積電2026年的資本支出，預計高達520億到560億美元，其中70%到80%用於先進製程，約10%用在特殊製程，另外約10%到20%，則是給先進封裝、測試以及光罩製作，也會加快亞利桑那擴張腳步。

台積電董事長暨總裁魏哲家說：「預計(美國第二座廠)2027年下半年會量產，而且我們正在申請許可，以開始興建(在美國的)第四座晶圓廠。」即便先前《紐約時報》報導，台積電在美國擴大投資，跟台美關稅稅率降為15%有關，美國商務部長盧特尼克，還聲稱牽涉DEI條款，台積電始終維持一貫立場，強調布局是因應客戶強勁需求。

而白宮也終於宣布，根據232條款祭出的半導體關稅，稅率為25%，分兩階段進行管制，已經在台灣時間1月15日下午1點1分生效，台積電財務長兼發言人黃仁昭VS.記者說：「關稅的問題是政府的問題，那我們就尊重政府的決定，(會受到影響嗎)，現在都還不知道。」面對關稅不確定性，「護國神山」對AI大趨勢依然抱持信心，要持續再創奇蹟。

