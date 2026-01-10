【台積電法說前哨站】外資估明年營收突破6兆、EPS上看100元！8大重點一次看

台積電將於1/15召開法說會，外資法人聚焦美日擴廠進度。圖為台積電董事長魏哲家。李政龍攝



晶圓代工龍頭台積電即將在1/15舉行2025年第四季法說會，屆時法人將聚焦美日擴產近況、AI營收比重、CoWoS產能分配以及資本支出展望。外資近日紛紛調升目標價，目前以研究機構Aletheia喊出2400元最高。本篇法說前哨站從AI/非AI需求提升、先進製程及先進封裝產能擴張幅度、晶圓代工漲價，以及2026年和未來幾年營收獲利預測等8大重點進行剖析。

台積電9日甫公布2025全年自結營收為3兆8090.54億元台幣，年增幅高達31.6%，不但首次跨越3兆元大關，也是史上業績最佳的一年。若以美元計算，預估台積電營收將達到1223億美元，約年增35.77%，符合財測預期（年增34～36%），亦成為史上首度跨越千億美元營收門檻的豐收年。

廣告 廣告

台積電第四季營收約1兆460.9億元台幣，年增20.45%、季增5.67%，是史上首度跨越1兆元台幣營收的最強單季。若依第三季稅後純益率45.7%估算，稅後純益約4780億元，無意外也會是最強獲利單季。

研究機構 Aletheia Capital 在最新報告指出，無論是採用自研ASIC的雲端服務供應商，或是輝達持續狂賣AI晶片，甚至是超微市佔率提升，背後共同推手都是台積電的晶圓代工服務。

凱基投顧也認為，AI仍是科技產業的長期趨勢，對AI ASIC與GPU的成長持正面看法，而台積電正是所有大型AI合作案的核心，持續看好未來幾年獲利表現。

1. AI晶片轉向3奈米製程

高盛指出，AI需求呈現指數級增長，Token（詞元）消耗量持續超越晶片供給，AI GPU/ASIC將從5奈米轉向3奈米，先進製程維持滿載，3奈米和2奈米將成為兩大成長雙引擎，預估3奈米晶圓營收在今明兩年將分別年增63%、40%，產能各提升至145K、190K。

2. 非AI應用陸續導入2奈米

凱基投顧將台積電擴產與在地化採購視為兩大投資主軸。AI將不再是台積電唯一的成長動能，非AI應用在2奈米製程的導入亦將顯著貢獻成長。該投顧預期今年底2奈米月產能將從2025年底4萬片倍增至8-10萬片，早期客戶多屬非AI領域，例如高通、聯發科、蘋果皆將於旗艦晶片採用台積電2奈米製程。

高盛亦指出，受惠於智慧型手機、HPC需求，今年2奈米貢獻營收比重將達到7.5%，超越3奈米首年貢獻比重（5.1%）。

法人預估，台積電2奈米產能至2027年可超過110萬片晶圓。圖為竹科晶圓20廠、高雄晶圓22廠

3. 產能擴張規模驚人！CAGR逾30%

另根據Aletheia預測，台積電5奈米以下先進產能將在2025年至2028年間，以超過30%的年複合成長率（CAGR）成長。其中，值得關注的是2027年，有望成為公司史上產能擴張最積極的一年，年增率預計達到40-50%。屆時，台積電最先進製程產能佔12吋總產能的比重，將從2025年28%急遽增加至2028年50%以上。

法人預期，台積電先進封裝與2奈米在台、美兩地強勁擴產，除了於台灣擴產外，台積電將提前至少三季推動美國擴產計畫，並在找到新土地後加碼投資美國。

4. CoWoS先進封裝產能將突破百萬片

高盛指出，由於AI晶片數量增加、封裝尺寸持續擴大，以及手機、網路晶片、伺服器CPU將陸續導入先進封裝的趨勢下，將台積電CoWoS今明兩年產能上修為127.5萬片、231萬片；同步上修出貨量為118.5萬片、219.5萬片。

凱基則預估台積電CoWoS月產能將由2025年底7萬片擴充至2026年的11.5萬片，2026全年供給量將從2025年的70萬片晶圓增加至110萬片，年增57%。

法人預期，台積電CoWoS先進封裝月產能至2027年底，將提升至14萬片晶圓。圖為先進封測五廠

5. 先進製程續漲價3-5%

隨著多項大型AI合作案宣布，法人預期今明兩年台積電CoWoS產能供不應求的情況會加劇，且5奈米以下產能持續吃緊，可能進一步推高單價。凱基預期台積電會將3/4/5奈米代工價格調漲3-5%，而輝達Rubin平台將填補3奈米需求缺口；但6/7奈米及成熟製程ASP將略降2%，並看好台積電整體ASP（平均客單價）逐步上揚。

富邦投顧指出，台積電強勢議價能力來自先進製程及成熟製程價格黏著度或價值提升，形成「價值加成」定價趨勢，台積電先進製程預期可取得顯著溢價，A16晶圓價格估達美金36,500元，較3奈米初期導入溢價85%。

6. 4Q25獲利及1Q26預測

受惠有利的匯率與產能利用率提升，凱基預估2025第四季毛利率將達61.5%，優於財測區間的59.0-61.0%。大摩也估計台積電Q4毛利率將超過60%。

富邦投顧預期台積電2026第一季營收將季增0-5%，毛利率持平；並強調新晶圓價格將反映於新投入生產的晶圓。

7. 未來2年營收獲利預測

基於3奈米產能擴張趨勢，大摩預測今年營收將年增30%，高於市場普遍預期的22%，並預期2026年全年毛利率維持在60%以上。

富邦投顧認為，台積電毛利率上升趨勢將自今年第二季開始，將2026、2027年毛利率分別上調至61.3%、62%，同步上調未來兩年每股盈餘至83.99元及107.86元。凱基則預估台積電今年每季EPS依序為17.55元、17.66元、22.06元、23.39元。

高盛認為，台積電海外晶圓廠稀釋效應低於預期，將支撐毛利率結構性改善，預期2026/2027年毛利率將穩定保持在60%以上，並推動2027年每股盈餘首度突破台幣100元，約為105.93元，2026年則為82.56元。高盛並預估2026/2027年營收將分別增長30%、28%，2027年將首度突破台幣6兆元營收。

大摩亦將2026年和2027年的每股盈餘預測上調13%和1%，分別達到85.96元、104.3元。

此外，大摩估計，到了2029年，AI晶片市場總規模將達到5,500億美元，而台積電可從AI晶片代工服務中創造1,070億美元收入，約佔台積電2029年總營收43%。

外資預期，台積電管理層會將2024至2029營收年複合增長率上修至20-25%。李政龍攝

8. 往後3年資本支出逾1500億美元

為滿足強勁AI需求，台積電資本支出顯著提升，高盛預估台積電2026至2028年總資本支出將超過1500億美元；其中，2027年將達到540億美元，以支持下一代A14製程的產能擴充。大摩則預估台積電今年資本支出約490億美元。

富邦投顧預期台積電2026年將大幅提升資本支出至500-520億美元或更高，以因應激增的AI需求。擴產重點主要集中於台灣，預計支出將提升至343億美元，而美國今年投資額達144億美元，並預估2027年也會維持高額資本支出。

★外資法人目標價一次看

Aletheia將台積電目標價從2100元大幅上修至2400元，是眾家外資、研究機構中最高的，重申「買進」投資評等，預期先進製程產能將在2028年前達成翻倍成長。

高盛重申「買入」評級，將台積電未來1年目標價從1720元上調至2330元，潛在升幅空間達47%；同步將台積電ADR目標價從344美元上調至466美元。

凱基投顧把台積電列為半導體產業的投資首選標的，將目標價從1900元上修6%至2020元，以反映獲利上修。

大摩12/17將台積電目標價從1688元調升為1888元，建議在今年初增加持股。

富邦投顧指出，考量台積電於AI供應鏈中的主導地位，憑藉具吸引力的估值，仍為投資首選標的。維持買進評等，目標價從1650元調升至2150元，以2027年EPS估值本益比20倍計算。

更多太報報導

史上最狂單季／台積電第四季營收突破1兆元！年增20%超越財測高標

台積電股民一早被錢砸醒！接下來每季發6元 估國發基金今年有380億入袋

台積電股價飆高！國發基金持股6.37% 被問「會不會賣股？」高仙桂這麼說