台積電法說前夕！新台幣上衝下洗逾1角 收31.63元、中止連五黑

新台幣盤中震盪近1.2角，終場收31.63元、升2.6分，中止連五黑。資料照



台積電法說會即將登場，台股今（1/14）日續創新高，新台幣匯率開盤受到美元升值影響，上午一度貶破至31.7元整數關卡，在出口商持續進場拋匯，外資在午後轉為匯入，推升匯價反彈，一度強升至31.5字頭，震盪幅度近1.2角，隨著央行進場調節，以及進口商買美元，終場收31.63元、升2.6分，中止連五黑，總成交值擴大至22.52億美元。

美國總統川普提議將信用卡利率上限設定為10%，為期一年，引發金融股拋售潮，美股三大指數翻黑，美元指數一度回彈至99.2附近。台股不受國安基金退場影響，在外資連續兩天買超，續漲逾200點，連帶推升新台幣匯價走揚。

廣告 廣告

匯銀人士表示，國際美元反彈，多數亞幣偏弱，新台幣一早以小貶開出，先反映國際盤情勢，匯價最低觸及31.706元，在出口商進場拋匯下，再度反彈至31.6字頭，午後外資大舉匯入，推升匯價來到31.587元，震盪幅度為1.19角，除了進口商買匯，央行也進場拉尾盤，最終以升值做收，由黑翻紅。

匯銀人士指出，台積電即將在明日舉行法說會，投資人關注今年首季展望，外資資金也由匯出轉為匯入，靜觀其變，在股匯同步下，新台幣暫時止住貶勢，就看外資後續的動向，匯價今日上衝下洗，由於交投熱絡，成交量明顯放大，短期內仍在31.6元左右盤整。

根據央行統計，美元指數漲0.13%、歐元跌0.16%，亞幣漲跌互見，日圓貶0.14%、星幣跌0.08%、韓元跌0.06%；反觀新台幣升0.08%、人民幣也小漲0.05%。

更多太報報導

熱錢出走+股匯脫鉤 新台幣連四黑 收31.63元

股匯續挫！新台幣陷31.6元震盪格局 周線翻黑、貶1.76角

外資、投信聯手掃美元！新台幣收31.57元 續創8個月新低