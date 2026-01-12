台積電法說前還能追高？揭台股狂歡背後「外資一動作」要小心了 專家：這時機再加碼

台股近日漲勢猛烈，在台積電等電子股領軍下指數連連創新高，今（12）日收在30567點，坐穩3萬500點大關。而台積電法說會在即，投資人是否適合進場追高，財經專家阮慕驊與台灣金融培訓協會理事長林昌興在節目《財經一路發》指出，在外資減碼趨勢下，建議投資人打「兩手策略」，等到一時機再加碼。

阮慕驊表示， 今年來台股一路猛漲，可是在歡樂氣氛中，他個人覺得感受到了一絲絲詭異，「一開年就這樣漲，好像是急行軍要把行情一下做完一樣。」

​阮慕驊提到，外資預估台積電全年營收能夠成長24%到26%，而臨近法說會，台股好像有台積電的「金鐘罩體」，美股那斯達克指數盤前跌了快1%，台指期現在卻還在漲，「台股什麼都不怕了，美股跌我也不怕，美股漲了更爽。」

​林昌興對此指出，他的觀察是台積電在法說會之前，都會上攻一波，去年其實約有3、4季都是這個趨勢，不過在法說會後，即使台積電報告表現都相當不錯，再度往上攻的力道應該都有限。

​林昌興強調，要特別留意的是，現在台積電在市場看起來非常樂觀，但外資也好、投信也好，「基本上都一直在減碼」。目前能看到很多台積電概念股上漲，特別是成熟製程，例如上周先是聯電、現在則是世界先進，「台積電的所向披靡不用質疑，但問題在開年之後。」

​林昌興表示，台積電股價現在到了1600、1700元這個點，他認為已經反映到今年度營收與獲利了，在這種情況下若還要再去追，其實就是要做中長線的布局，在法說會前後大家不用過度追高。「我一直強調台積電很好，但我持有的方式，都是透過被動型ETF當底，不會去動。」

林昌興也提到，「外資吃了秤砣鐵了心」，一直買高息股、然後一直賣台積電，這種情況之下指數還要再大噴，從30500點噴上31000、甚至32000，只靠內資、融資真的夠嗎？不過他也不會去做空，就是先拿著ETF部位，可是若要再加碼，他認為「跌破3萬再來加」，打兩手策略。

