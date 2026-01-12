台積電法說前 陸行之先按讚 配息有望升到「這數字」





華爾街看好情緒持續升溫，外資機構近期紛紛上修台積電目標價，凸顯市場對這家晶圓代工龍頭後市仍高度樂觀。根據《彭博》報導，包括高盛、麥格理在內，至少已有六家機構自年初以來相繼調升評價。摩根大通最新報告更將台積電目標價大幅上調24%至2,100元台幣，並指出在人工智能強勁需求帶動下，營收與獲利能力同步改善。對此，知名半導體分析師陸行之分析，今年半導體需求預估仍將跳增57%，這應該是台積電今年營收仍有25～30%年增的主要驅動力。

廣告 廣告

受惠AI運算與先進製程需求擴大，台積電股價近3年已翻漲逾兩倍，今年以來再上漲約8%，同時因其在台股權重接近45%，也推升大盤頻頻改寫高點。根據《彭博》報導，摩根大通分析指出，「我們預計2026年將成為台積電又一個強勁成長之年，」先進製程接單與價格策略將成為關鍵動能，毛利率也具進一步上行空間。

台積電將於本週舉行法說會，根據《彭博》調查分析師的預估，市場預期營收年增約18%，營業利益率可望超越50%，寫下3年新高。半導體分析師陸行之今（12）日則在粉專上表示，今年全球資料中心半導體需求預估仍將跳增57%，將成為台積電今年營收成長25%至30%的主要推力。他並預期，在2奈米製程尚未大量認列下，搭配先進製程漲價效應，2026年上半年毛利率有望優於市場預期。

他寫道：「我們預期2026資本開支，比《彭博》分析師預期的454億美元有上修空間，但比樂觀預期的530～550億美元低，達460～500億美元，但資本密度沒有什麼惡化，因《彭博》2026第一季及2026全年營收預期已高，我們認為短期調升空間不大。」

此外，若資本支出維持穩健、現金累積持續增加，台積電今年下半年季度現金股利，也不排除提升至每股7元以上，外資普遍認為後市仍具強勁成長空間。「因2奈米營收及折舊還沒大量認列及先進製程漲價，2026上半年毛利率可能比市場預期的59～59.5%高。因為在手現金累積超過每股100元台幣加上獲利增長及資本開支沒有大爆發，我們認為季度現金股利在今年下半年有機會加到7元或以上。」

陸行之總結，根據之前寫的全球數據中心半導體報告，今年成長仍有57%的年增，這應該是台積電今年營收仍有25～30%年增的主要驅動力。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



AI狂潮重塑代工版圖！ 鴻海首破8兆 緯創正式擠下廣達登二哥

地產：房仲展店指標熄火，經紀人數結束連30季正成長，產業進入盤整期

台積電「追加投資1000億」怎來的？ 美商務部長全說了