台積電法說報捷 高含積ETF與『積』共舞

【記者柯安聰台北報導】台積電最新法說會報佳音，公布2025年第4季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，帶動台積電美股ADR週四盤前跳漲3.3%，股價再度突破1/13締造的336.16美元高位，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。



投信法人表示，台積電ADR盤前股價大漲，反映市場對其技術領先優勢的高度信心，加上2026年資本支出超出市場預期，表示公司已成功轉化全球AI基建浪潮為實質獲利，預估台股元月多頭行情有望「積」情再起，直接驅動市場資金持續湧向高含積量ETF，預估ETF新一波搶錢潮將持續鎖定高含積量ETF，建議投資人可以掌握「績優」高含積ETF，搶賺台股多頭新升浪「積」不可失。









根據CMoney統計，台股ETF含積量佔4成以上共計14檔，從今年以來績效來看，新光臺灣半導體30(00904)含息報酬率達12.12%表現最好，富邦科技(0052)也有8.47%表現居次，其他高含積ETF包括元大電子(0053)、元大台灣50(0050)、富邦摩台(0057)、國泰台灣科技龍頭(00881)、富邦台50(006208)及富邦公司治理(00692)等6檔，年初以來績效表現也漲逾7%，與加權股價指數同期間上漲6.38%相比，今年以來績優高含積量ETF含息表現不俗。



新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台股勢如破竹，2026年開市後，一口氣衝上3萬點歷史大關，帶動市場投資氣氛偏向樂觀，尤其權王台積電基本面前景續旺、股價持續攀歷史新高下，台股第1季股價表現，有機會如同脫彊野馬般繼續衝出，台股半導體族群除權王台積電享有一個人的武林外，還有產業供不應求、缺貨題材貫穿2026全年的記憶體族群，包括高頻寬記憶體HBM、傳統DRAM存儲記憶體、NAND Flash快閃記憶體等，另外，今年CES展上，科技巨頭提未來AI將進入實體AI世界，包括自駕車、機器人等都是物理AI應用落地場域；同時，代理AI也將如火如荼發展，背後將牽動未來極為廣大的邊緣AI等智慧裝置，如AI PC、AI手機等，都極需要半導體關鍵零組件，包括晶片、先進製程封裝、ASIC等作為實體AI的底層基建，未來股價在實體AI時代仍大有可為，中長期投資展望持續看好。



台新投信ETF投資團隊表示，2026年全球進入實體AI時代，全球AI基建潮持續、背後仍急需仰賴台灣AI及半導體產業鏈的重量級企業，持續扮演全球AI軍火庫與火車頭，未來幾年將繼續大啖AI硬體紅利，建議投資人現階段想布局台股，宜破除指數高點魔咒，不必等市場出現明顯拉回再布局，可以考慮參與台股半導體等產業型，或者鎖定具績優表現的高含積量ETF作被動配置，一般投資人亦可透過「定期定額」策略參與，達到2026年追成長(產業)、降風險(個股資金輪動)、防波動(地緣政治干擾)，穩健掌握台股未來AI黃金投資機遇。（自立電子報2026/1/15）