台積電法說好到爆！專家喊「3大利多」：一天賺47億、2027年EPS超過100

財經中心／劉宇鈞報導

台積電15日舉辦法說會，會中公布今年預估資本支出將介於520億美元到560億美元，再創新高。財經專家賴憲政今（16）日揭開台積電的「3大利多」，同時預測，台積電的EPS到了2027年有可能已經超過100塊。

賴憲政：台積電法說會「好到爆」

賴憲政在三立政論節目《新台灣加油》表示，今天是雙喜臨門，第一個，就是台積電的法說會「好到爆」，台積電一開盤，很多人說不可思議，且昨天的ADR就已經漲了；第二個，當然就是關稅談得比預期來得好很多，所以現在不少人在問說「要漲到幾點」，他笑稱「漲到1點半就不漲了，明天、後天都不會漲了，現在已經收盤」。

曝台積電一天賺47億 賴憲政：比央行還會賺

台積電現在好到什麼程度？賴憲政解釋，就是這次公布的有好幾個利多，第一個利多就是它的資本支出差不多520億至560億，本來預估是500億而已，台積電光是這幾年海外設廠總共支出1650億美元，所以台積電現在一天賺新台幣47億，比中央銀行都賺得多、比央行在印的錢都還多，「你買那個印鈔機，你如果買一百台，整天會燒起來，一天還沒辦法拷貝47億」。

賴憲政指出，第二，台積電的2奈米，現在有50%的客戶都在美國，所以美國要求，除了原先跟拜登政府答應的1650億以外，至少還要再投資1500億、五個廠，之所以會是五個廠，因為現在一個廠，差不多300億的美元，五個廠剛好1500億，若把民間投資的2500億，扣掉台積電的1500億來講，我們政府跟台積電的一些供應鏈，還有1千億要到美國去，美方也希望我們的政府要協助，美國想做科技園區，所以整個產業鏈要在未來川普三年的任期裡面完成。

台積電EPS 賴憲政：2027年超過100塊

賴憲政也說，第三個，就是台積電的EPS在去年已經結了，差不多60塊5角左右，但是今年各界原先預估可達到75塊，但是現在可能到80塊至82塊，到了2027年有可能已經超過100塊，所以理論上，未來兩年來看，台積電幾乎沒問題。

