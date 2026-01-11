台積電法說將登場資金面助攻! 台股元月行情三大支撐、但乖離率擴大

台股示意圖。資料照



台積電法說本周登場，ADR先漲預告樂觀行情！台股元月行情在三萬點持續盤堅，投信法人表示，M1B 年增持續正成長，資金面相對友善，AI產業持續上修，庫存循環進入正向，為台股提供成長動能，元月展望有基本面支撐，但指數和月線乖離率亦加速擴大，波動難免加大須留意。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，2026年開年來台股展現多方格局強勢，不過在大漲創高後，短線上，面對技術指標鈍化，指數和月線乖離率亦加速擴大，波動難免加大。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。若再細究產業，根據預估，2026年電子股、傳產股以及金融股獲利都是年成長。股價都有機會，股市結構上更健康。

布局上，安聯投信台股團隊表示，仍以電子股為核心，包括半導體擴產夥伴及AI供應鏈等；傳產部分，預期傳產2026年表現相對2025年較佳，股價又有低基期的優勢，電機、紡織、製鞋、特化、航空、生技均正面看待。

就關注議題方面，安聯投信台股團隊表示，隨著2026年開年，可關注包括：元月營收即將公布、部分企業將先行公佈自結財報數據，以及部分重要企業法說相繼登場，其企業資本支出與展望等訊息，另外電子業年初會有更多產能建置計劃相繼公布，亦值得關注。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，去年12月以來AI概念股多處於震盪整理格局，盤面上在資金與風格輪動下，以金融、綠能環保與營建類等風格偏向價值與高股息族群表現相對較佳；靈活配置的多效率有助於應對多變的市場風格。

施政廷表示，台股元月行情歷史上漲機率高，元月年展望有基本面支撐。首先，資金面相對友善，M1B Ｓ年增持續正成長，顯示資金回流，有助於買盤進場；其次，AI產業基本面持續強勁，且持續上修，為台股提供成長動能；第三，景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，為企業獲利奠定基礎。

