台積電法說後 高盛持續喊進 最新價目標出爐





台積電15日舉行法說會，宣布預計今年資本支出達520億至560億美元，遠高於市場預測的500億，同時也公布財測，預計第一季毛利率63％至65％。對此，外資券商高盛認為，其資本支出高於市場預期，反映出客戶對2奈米強勁需求，對台積電的增長極為樂觀，故將台積電的目標價從2330元上調至2600元，維持「買進」評等。

高盛表示，台積電在法說會中明確上調了對AI的展望，也承認AI供需失衡的問題仍未解決，因此高盛認為台積電當前的資本投入預計要到2028年至2029年才會轉換成產能，而供需失衡的緊繃狀態將持續到2027年。

高盛分析，根據台積電公布的財測，2026年第一季上調至63%至65%，遠高於市場預期的59.6%。由於AI需求依舊強勁，高盛認為，台積電自2026年起未來三年的毛利率將維持在60%以上的水準，預期台積電2026年及2027年營收將分別增長34.5%與27.4%，EPS預估值上調11至12%，並將12個月目標價從2330元調升至2600元。

此外，日前大摩也調高台積電目標價，從1888元調成至1988元，維持「優於大盤」的評等，美銀證券則將目標價拉高至2150元。而本土法人也將台積電今、明兩年EPS分別上調至83.99元及107.86元，目標價由1650元升至2150元。

（封面圖／東森新聞）

