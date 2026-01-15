台積電法說懶人包／魏哲家說美國可多蓋好幾座廠！未來一年資本支出上看560億美元
晶圓代工龍頭台積電今日（1/15）召開2025年第四季法說會。會中公布晶圓製造2.0與台積電年營收成長的展望，也提高AI加速器對營收貢獻的預估值。台積電董事長暨總裁魏哲家提到，甫於美國亞歷桑納廠附近購得一塊大面積土地，未來能多蓋好幾座廠。美廠擴產進度、未來展望及資本支出等7大重點一次看。
1. 晶圓產業與台積電2025營收年增幅
魏哲家表示，觀察到AI相關需求在2025年全年保持強勁，而非AI相關的終端市場則已觸底並呈現溫和復甦。
總結2025年，晶圓製造2.0產業（含晶圓代工、封裝、測試、光罩製作與其他）營收年增16%。若以美元計，台積電的營收年增35.9%，成長幅度超過晶圓製造2.0產業。
2. 今年營收成長率仍將繼續超過全產業
2026年，市場仍存在著來自關稅政策潛在影響以及零組件價格上漲的不確定性和風險，尤其是對於消費者相關及價格敏感的終端市場。
受惠於強勁的AI相關需求，台積電預測晶圓製造2.0產業在2026年成長14%。公司有信心成長幅度繼續超越產業，若以美元計，2026年營收預計成長接近30%。
3. AI營收占比及未來需求
AI市場的近期發展情勢仍然非常正面。AI加速器所帶來的營收佔台積電2025年總營收約17~19%（高段十位數百分比）。其中，先進封裝營收貢獻達8%，2026年占比也將提升至10%以上。
觀察到市場在企業和主權AI領域，AI模型的採用率不斷成長，從而帶動更多運算需求。客戶持續提供正面展望。客戶的客戶（主要為雲端服務供應商），也提供了強烈的訊號，並直接與台積電接洽以尋求產能來支持其業務。
魏哲家表示，深信未來數年AI大趨勢不變，並且相信市場對於半導體的需求仍至關重要。台積電的首要責任是以最先進的技術和必要的產能全力支持客戶，以釋放他們的創新。而隨著製程技術的複雜性增加，現在與客戶接觸啟動專案的前置時間至少要提早2至3年。
台積電提高了AI加速器對營收貢獻的成長預估，未來五年（2024~2029）的年複合成長率將接近54~56%（中段至高段五十位數百分比）。
若以美元計，從2024年起算的五年期間，台積電整體營收年複合成長率接近25%。AI加速器是營收增量最大貢獻來源，手機、HPC、物聯網和汽車4大平台也持續成長。
4. 2025年第四季獲利狀況
台積電第四季合併營收約新台幣1兆460.9億元，年增20.5%、季增5.7%。稅後純益約新台幣5,057.4億元，每股盈餘為新台幣19.50元，皆年增35%、季增11.8%。第四季是史上首度跨越1兆元台幣營收，獲利也是第一次突破5000億的最強單季。
若以美元計算，2025年第四季營收為337.3億，較去年同期增加了25.5%，較前一季增加了1.9%。
台積電財務長黃仁昭表示，與2025年第三季相比，第四季毛利率增加了280個基點至62.3%，主要原因來自成本優化措施、較有利的外匯匯率，以及較高的整體產能利用率。相比三個月前提供的展望，實際毛利率超出財測高標130個基點，主因來自成本優化措施方面取得了優於預期的成果。
5. 2026年首季財測展望
台積電預估2026年首季合併營收預計介於346億美元到358億美元之間， 若以新台幣31.6元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於63%到65%之間；營業利益率預計介於54%到56%之間。
第一季的毛利率展望增加170個基點至中位數64%，主要原因在於持續的成本優化措施，包含生產效率提升，以及更高的整體產能利用率，但此影響有部分被來自海外晶圓廠的利潤稀釋所抵消。
台積電預期整體產能利用率在2026年將適度增加，3奈米製程的毛利率預計在今年某個時間點會超越公司的平均值，同時也會加強跨製程技術的產能優化，包括在7奈米、5奈米和3奈米製程技術之間提供靈活的產能支援，以支持獲利能力。甫量產的2奈米將於今年第二季開始稀釋毛利率，預期在2026年全年將稀釋毛利率2~3%。
台積電認為，長期毛利率達56%以上仍可實現的，同時實現 27~29%（高段二十位數百分比）的股東權益報酬率。
6. 資本支出大幅提升
相較於2024年298億美元，2025年投入409億美元資本支出，並預期未來幾年將繼續成長。2026年資本支出預估將介於520億美元到560億美元之間，其中，大約70~80%將用於先進製程技術；大約10%將用於特殊製程技術；另外約10-20%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。現階段投資主要針對2028~2029年的產能擴充，今明兩年則專注提升生產效率以彌補供需缺口。
7. 海外及台灣擴廠進度
魏哲家指出，亞利桑那第一座晶圓廠已在2024年第四季順利進入量產。第二座晶圓廠則已經完成建設，計畫於2026年開始進機，預計2027年下半年進入量產。第三座晶圓廠也已開始動工。目前，台積電正在申請許可，以開始興建第四座晶圓廠（採2奈米和A16製程）和第一座先進封裝廠。而第五座和第六座晶圓廠則將採用更先進的技術。這些晶圓廠的建設和量產計劃將依客戶的需求而定。
在計劃建設完成後，台積電2奈米及更先進製程產能將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠，成為一個在美國獨立的先進半導體製造聚落。
台積電甫於亞利桑那現有廠區附近購得第二塊大面積土地，以支持目前的拓展計劃，為未來提供更多彈性，以應對強勁AI相關需求。
日本熊本一廠已於2024年底量產，熊本二廠已動工，量產計畫依客戶需求和市場狀況而定。歐洲廠量產計畫也將依客戶需求和市場狀況而定。
台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。未來數年也將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。
更多太報報導
台積電法說／美國擴廠準備好了！剛買下900英畝地 魏哲家：可蓋好幾座廠
台積電法說／資本支出狂飆！今年砸520至560億美元擴產 魏哲家擔心台灣電力
台積電法說／三星、英特爾擴產搶走美國客戶? 魏哲家霸氣喊「不會」
其他人也在看
「客戶比我們還有錢」魏哲家一句話定調AI沒泡沫/金寶爆量漲停 領軍熱門成交股/台股創高卻無感 高股息ETF卡關在哪？｜Yahoo財經掃描
受美國科技股拉回與銀行股走弱影響，投資人對企業財報與政策不確定性保持觀望，美股四大指數全面收低，道瓊工業指數下跌0.09%，標普500指數下滑0.53%，那斯達克指數走弱1.00%，費城半導體指數亦走跌0.60%。科技股方面，甲骨文因AI基礎建設相關訴訟與資金壓力疑慮走跌，博通與輝達在高基期下出現獲利回吐，加上銀行股持續受到政策與監管不確定性影響承壓，形成科技與金融同步走弱，拖累整體指數表現，台積電ADR也在法說會前夕震盪走低1.24%，反映市場觀望氣氛濃厚。 亞股方面，日股微幅走跌，韓股上漲，續創新高；港股與上證指數同步收低，區域市場表現分歧。 台股今（15）日承壓回檔，加權指數下跌131.20點、收30,810.58點，跌幅0.42%，成交值6,493.12億元；權王台積電(2330)法說前股價走弱、下跌20元，成為壓抑指數的主因，不過盤面資金轉向中小型股與題材族群，塑化與材料相關個股走揚撐盤，顯示在權值股整理之際，市場仍維持結構性輪動格局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 小時前 ・ 2
【台積電法說會】AI需求太旺！ 資本支出上調至1.7兆元
台積電今（15）日去年第四季法說會，會中預估第一季營收介於 346 億至 358 億美元，季增約 3%，今年資本支出資本支出520億美元到560億美元，約新台幣1.7兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 13
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
【台積電法說會】賺翻！第4季毛利率62% 全年每股賺破66元
台積電（2330）年今（15）日召開法說會，會中公布去年第四季財務報告，合併營收約新台幣1兆460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，每股盈餘為新台幣19.50元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元），累計每股賺66.25元，第4季毛利率62%，優於市場預期。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 52
遠超預期！魏哲家宣布2026年資本支出520-560億美元 台積電adr盤前急漲
[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（15）日召開法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱共同主持。對於市場重點關注的展望，魏哲家預估，今年資本支出（CapEx）高達 520～560 億美元，引發市場驚呼。這支出數字超越了先前法人預估約 450～500 億美元區間。截至下午 2:50 分，美股台積電ADR盤前應聲急漲 2.5%，至 335.29 美元。 黃仁昭指出，隨著 5G、AI 以及高效能運算（HPC）等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，預估 2026 年資本預算介於 520～560 億美元間，其中約 7～8 成將投向先進製程，全力搶攻下一波半導體成長循環。其餘將配置於特殊製程與先進封裝等。 展望短期營運，黃仁昭指出，受惠於 AI 需求強勁，台積電 2026 年首季營收將落在 346～358 億美元之間，季增約 4%、預估年增達 38%；在美元兌新台幣匯率假設在 1：31.6 元下，毛利率區間預估為 63%～65%，營益率則為 54%～56%。去年第四季，台積電毛利率達 62.3%，較前一季提升 近 3 個百分點。 魏哲家說，由新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 5
搭上太空AI熱潮！「老牌電子大廠」連2天漲停...外資積極搶買逾2萬張 聯電、國巨全入補貨名單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（13）日開高震盪，盤中一度翻黑至30,529.33，終場穩住紅盤，收在30,707.2點，上漲139.93點、漲幅0.46%。據證交所盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
台股上3萬全線暴走！前十強全漲6%以上 最強前3是它們
2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣勢旺盛，一舉攻上3萬點之上的高點，也帶動台股ETF飆漲，據統計，今年來前十強台股ETF皆大漲6%以上，其中，台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）更大漲二位數。台新投信表示，雖然短線漲多面臨獲利回吐壓力呈現震盪格局，但在AI需求持續熱絡下，強化市場對今年成長的期待，分析師預估台股企業今年獲利成長率有機會上看二成，在紮實基本面的支撐下，台股回檔整理後仍有續攻高的機會，建議逢低分批布局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台積法說／亞利桑那二廠量產等重點一次看
[NOWnews今日新聞]台積電今（15）日舉行法說會，因AI相關需求持續強勁，今年預計也是強勁成長的一年，而今年資本支出破表，預計將達520億至560億美元，估未來三年資本支出也都將維持高檔，董事長...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 2
台股站上3萬後怎麼走？ 專家曝1結構：不是所有股票一起噴
台股破3萬點，台積電昨（13）日寫下1720元新天價，帶領台股大盤再創歷史新高，半導體設備、記憶體封測及低軌衛星等題材股也有所表現，今（14）日台股更是一路長紅。究竟台股破3萬點後會怎麼走？專家曝大盤呈現「1結構」，並非所有股票一起噴。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
大摩再升價 台積今法說開牌
晶圓代工龍頭台積電法說會重磅登場，內外資研究機構於法說會前幾乎全部調升目標價，迄今下好離手，就等台積電對未來展望與資本支出計畫等重要訊息更新。法說前夕，摩根士丹利證券不但二度調高台積電股價預期，還同步升評世界、降評聯電，並端出晶圓代工族群多空操作策略，可說別出心裁。工商時報 ・ 15 小時前 ・ 3
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 29
記憶體缺貨有多恐怖？不是DRAM廠說的2028 外媒揭斷貨潮恐燒到5年後
AI浪潮正快速吞噬全球記憶體產能。儘管全球DRAM第三大廠美光預期，這波記憤體缺貨潮可能延續至2028年，但外媒引述多家產業人士說法指出，實際情況可能更為嚴峻，2026年全年記憶體晶片供應早已被預訂一空，最悲觀的推估甚至認為，記憶體供給吃緊狀態恐一路延續到2031年。中時財經即時 ・ 14 小時前 ・ 1
SpaceX引爆行情！這網通廠「開盤秒攻頂」躋身17家漲停股 被動元件3檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（15）日下跌194.80點至30,746.98點開低，最低觸及30,736.26點，截至上午9點45分暫維持疲軟走勢，開盤有17檔...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
台股屢創新高！這25檔ETF市價也同寫新天價
[NOWnews今日新聞]台股2026年多頭馬力十足，今（14）日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價水漲船高，據統計，在台股再創歷史高點之際，共有包括009803、00939、0...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 發表留言
欣興獲利狂 外資：2年看增4倍
摩根大通證券指出，欣興（3037）在輝達AI HDI量產近期已出現明顯進展，欣興在台灣的先進HDI廠將加速達成損平，化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重現江湖，未來二年每股稅後純益（EPS）可望大增400％以上，將推測合理股價升至市場新高的347元。工商時報 ・ 15 小時前 ・ 5
退休要多少才夠？台人自評平均需 1321 萬 白皮書揭三成民眾零準備因「這理由」
你有想過自己退休以後高齡生活需要多少錢嗎？根據調查，雖然具體金額跟隨年齡層、教育信傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
一年調升4次！00929配息重返0.1元大關 元月除息日看這天
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導復華台灣科技優息（00929）送給投資人新年大禮，最新配息金額調高至0.1元，這也是近一年來第四度調升，讓逾54萬名股民喜上眉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
被動元件全體沸騰！蜜望實、鈺鎧等9檔強勢亮紅燈 國巨「目標價上看300元」強噴7%帶頭衝
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高震盪，最高爬至30,994.81點，截至上午11點15分，持續走揚當中，被動元件族群今全面沸騰，盤中紅...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言