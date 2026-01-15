台積電法說會今登場！開盤跌25元至1685元 大盤下挫194點

台股昨天再度刷出新高，一度逼近31000點大關，今（15）天下午也將迎來台積電法說會，勢必會成為投資人矚目的焦點。不過由於週三美股四大指數全面收黑，連帶今日台股開盤下跌194.8點，以30746.98點開出，跌幅0.63％。

權值股方面，護國神山台積電（2330）下跌25元來到1685元，暫報1690元；鴻海（2317）下跌0.5元至234元，暫報232元；聯發科（2454）維持平盤1500元，暫報1480元；台達電（2308）下跌5元至1055元，暫報1050元。

