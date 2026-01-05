台積電法說會前行情熱絡 投信：看好半導體ETF齊創新高

台積電法說會前行情熱絡，對此，投信看好半導體ETF齊創新高(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕投信法人指出，根據上季統計，台積電法說會前兩週，投資人若布局半導體相關ETF，平均股價漲幅逾7%以上；尤其，隨著1月外資紛紛調高台積電目標價，吸引主被動資金回籠，加上台積電法說即將召開，台積電法說會行情已鑼鼓喧天 ，帶動1月除息半導體ETF，股價上大演多頭「積」情秀。

AI商機強強滾，帶旺台積電1月5日的股價，繼續創歷史新高。

尤其，外資券商高盛證券上調目標價到2330元，掀起主被動資金持續湧入台積電，除1月5日盤中股價，創下歷史新高1695元，亦帶領加權股價指數突破3萬點大關，指數已經衝高至3萬0105.04點作收。

值得注意的是，台積電下周法說即將展開，本周一開始，法說行情已點火展開，帶動1月即將除息的4檔半導體ETF，包括新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、群益半導體收益(00927)及國泰費城半導體(00830)等4檔，1月5日收盤再創歷史新高，除息前的市場申購熱潮已如火如荼引爆。

新光臺灣半導體30(00904)經理人詹佳峯表示，全球AI需求爆棚，美系外資最新報告紛紛出爐，AI成為台積電未來多年股價成長引擎，由於晶片的供給超過需求，預料台積電產能吃緊情況今年依舊，下周法說會上，也有機會調高今年資本支出金額，以外資高盛來看，大喊台積電目標價達2330元，其他外資也上看到2400元。

投信法人表示，全球AI浪潮下，台積電作為全球半導體成長火車頭，每逢法說會前夕，股價總是提早發動，隨上季台積電在法說會前兩週，股價直接帶頭衝出兩位數漲幅，預料下周最新法說會召開前，市場資金將如法炮製，提早卡位台積電淘金，等待法說利多出爐，在台積電法說行情這段期間，不少檔半導體相關ETF適逢1月除息前夕，股價也有望跟著台積電股價表現水漲船高。

分析師表示，對於高含積電的台股或半導體ETF來說，今年台積電不論營收或獲利若持續有亮眼表現，相關ETF股價將吃下定心丸，搭配今年首季開始，一些高含積電量的被動ETF祭出高配息，中長期息利雙收表現值得期待。

