台積電法說會前「紅不讓」 這檔ETF還有鴻海加持年報酬率近4成

台股9日目前最高來到30,500.42點。（圖／CTWANT資料照）

台股9日開紅盤，台積電領漲了15元、來到1700元；大盤目前來到30,465.83點，漲105.28點，漲幅0.35%；本日成交量由旺宏超過63萬張拔頭籌，友達則是40萬張；「股價、成交量」雙增的包括聯電、元晶、可寧衛、康舒、穩懋、燿華、世界等：華通、南茂、定穎投控、鉅橡、尖點、工信、蜜望實、華電網則是漲停。

台積電將於1月15日舉辦法說會前，股價勢如破竹，鴻海也傳好消息，2025年全球營收突破八兆元，法人樂觀看待後續績效，觀察一月即將除息的百檔ETF中，又以國泰台灣科技龍頭（00881）前二大成份股就是台積電、鴻海佔比過半備受矚目。

廣告 廣告

00881在2025整年度報酬率39.15%，遠勝台灣加權總報酬指數的29.47%，ETF規模自去年9月以來，一季就成長近25%，最新規模已超過新台幣808億元，今年以來短短一周多即狂增超過84億元，自1月除息訊息公告後，近日成交量顯著增長，再掀一波資金行情。

國泰基金經理人蘇鼎宇指出，一月以來隨著外資陸續調高台積電目標價，另一個值得關注的即是鴻海表現，受到AI伺服器出貨暢旺及折疊iPhone等多個利多因素加持，高盛預估未來鴻海營收有望大幅成長，給予極高評價並將其列入優先買進名單，摩根士丹利亦上調鴻海EPS（每股盈餘）。

00881追蹤指數精選的成份股中，兩大成份股台積電和鴻海佔比即高達50%，從2025整年度00881報酬率39.15%，遠勝台灣加權總報酬指數的29.47%，即可看出ETF追蹤指數的優異表現。

00881預計於1月15日公布的第二階段實際配息公告，本次股息將於2月12日過年前發放，預計約27萬股民可受惠。00881股價目前來到34.56元，漲0.11元，漲幅達0.32%。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台中監理站「光頭張先生」服務獲讚 本人笑駁：肉眼難辨但還有幾根

辛柏毅墜海失聯3天！家屬忍淚問神「你叫我們別帶你回去」 心碎原因曝

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回