台積電法說會前7大外資力挺 2000元成目標價地板、5大重點一次看

【記者呂承哲／台北報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）將於本週四（15日）召開法說會，多家外資法人近日密集釋出最新研究報告，看好AI晶片、HPC與先進製程需求持續成長，帶動2025至2027年營收與獲利維持高檔。從外資目標價來看，2000元正逐步成為市場共識的估值地板，資本支出亦朝500億美元區間靠攏。此外，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）爆料台積電將加碼投資美國，外媒亦有類似訊息，預料將成為本次法說會焦點。

瑞銀維持台積電「買進」評級，目標價1800元。預估2026年美元營收將成長25%，主要受雲端AI在GPU與ASIC的強勁需求、iPhone升級至N2，以及成熟製程需求穩定帶動。瑞銀並指出，先進製程供給吃緊，使2026年第一季營收季減幅度預估僅1%，優於過去五年平均的3%，顯示高階製程需求仍具支撐力。

摩根士丹利維持台積電「增持」評級，目標價1888元。預估2026年營收年增約25%，並可望逐季上修至約30%，同時將AI晶圓代工營收年複合成長率上調至60%。在3奈米與2奈米需求強勁帶動下，該行估2026年資本支出約480至500億美元，並指出若公司給出營收高於20%中高位區間成長與500至550億美元資本支出指引，股價表現可望轉趨正向。

摩根大通維持台積電「增持」評級，目標價由1700元上修至2100元。預估2025至2027年營收年增率分別為31.6%、31.2%與25.2%，毛利率將由59.8%提升至62%以上。該行預期N2產能將於2026年底與2027年底達每月6.7萬片與12.8萬片，帶動N2營收達80億與360億美元，並看好CoWoS與先進封裝推升非晶圓業務成長。

麥格理維持台積電「跑贏大盤」評級，目標價由1710元上修至2150元，預期公司將於2026至2028年逐步提高資本支出以加速先進製程擴產，並將資本支出強度維持在約30%。該行看好N3、N2與A16在邊緣AI與AI加速器帶動下具備長期穩定需求，先進製程產能接近滿載將有助於推升良率、效率與毛利率。

野村證券維持台積電「買進」評級，目標價由1855元上修至2135元。預估2025至2027年營收年增率為31.4%、28.4%與23.4%，毛利率維持59.6%至61.5%。野村維持2026年資本支出450至500億美元不變，但考量無塵室限制，預期2027年將加速至550至600億美元，並指出在審慎擴產下，台積電可掌握NVIDIA與Broadcom帶動的AI邏輯晶片成長動能。

高盛維持台積電「買進」評級，目標價由1720元上修至2330元。預估2025至2027年營收年增率分別為30.7%、26.2%與28.0%，毛利率可維持在59.4%至60.6%區間。高盛將2026年資本支出上修至460億美元，2027年調升至540億美元，並指出即使產能持續擴張，生產效率提升與海外廠稀釋效應有限，毛利率結構性改善趨勢仍然不變。

Aletheia維持「買進」評級，目標價由2100元上修至2400元，為外資最高價。預估2025至2027年營收年增率為32%、33%與22%，毛利率將由59.5%升至62%以上。該行預估2026年資本支出約450至500億美元，2027年升至600至650億美元，並認為不論CSP自製ASIC、AMD市佔提升或NVIDIA成長，最終皆高度依賴台積電的晶圓代工與先進製程產能。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真受訪指出，本週台積電法說會的市場焦點，將聚焦在五大關鍵，包括海外布局資源分配、500億美元等級的資本支出規模、美國亞利桑那州投資是否排擠日本與歐洲擴產、AI與先進製程的獲利稀釋程度，以及在地緣政治與海外設廠成本墊高下，毛利率能否維持長期目標。

隨著美國亞利桑那州投資可能擴大至2,000億美元的傳聞發酵，市場高度關注是否影響日本熊本與德國德勒斯登的擴產節奏。從策略面分析，台積電海外投資具備互補分工，美國廠專注AI與HPC所需的2奈米以下製程與先進封裝，日本廠側重汽車電子與影像感測器的成熟製程與研發，歐洲廠則鞏固與歐洲汽車產業鏈的連結。

儘管美國投資比重在政治壓力下拉高，但考量日本廠的營運效率與補貼到位速度，其擴產節奏預計將維持穩健，歐洲廠也將依原定進度推進。針對2026年可能出現的巨額資本支出，劉佩真指出，將帶動台灣半導體供應鏈掀起新一波赴美投資潮，在地化需求將從耗材、特用化學品延伸至設備維修與零件供應。

不過，赴美投資的高成本與人才短缺仍是門檻，可能促使供應鏈業者採取聯合進駐或策略聯盟，逐步形成以台積電為核心的亞利桑那台灣半導體聚落。至於法說會重點，市場將聚焦AI需求可持續性、3奈米與2奈米的獲利稀釋，以及台積電對2026年營收成長的財測預測，並關注在美國設廠成本墊高後，是否仍能維持53%的長期毛利率目標，以及地緣政治稅賦與美國投資擴大的後續影響。

相關新聞：15%關稅換擴廠？專家：台積電走向台美雙核心 海外先進產能恐暴增

