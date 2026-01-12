台積電法說會在即！陸行之估股利達7元以上
[NOWnews今日新聞] 台積電將於本週四（15日）舉行法說會，市場關注今年台積電資本支出、將發股利、業績表現等預期，知名半導體分析師陸行之今（12）日表示，台積電今年上半年毛利率可能比市場預期的59%至59.5%高，並看好今年下半年台積電季度現金股利將有望發7元或以上。
台積電上週五才公布去年第四季及去年全年營收，去年12月合併營收為3350.03億元，月減2.5%、年增20.4%，創同期新高；累計去年全年營收為3.8兆元，年增31.6%，不僅首次破3兆，也創歷年新高，超越去年財測，而本週將召開新的一年法說會，市場也關注其業績、營運表現展望是否持續亮眼。
陸行之今日於個人臉書上發文分析，預估台積電2026年資本開支，將比外媒《彭博社》分析師預期的454億美元有上修空間，但比樂觀預期的530至550億美元低，達460至500億美元，但Capital density（資本密度）沒有什麼惡化，因彭博社2026年第一季及2026年全年營收預期已高，短期調升空間不大。
由於2奈米營收及折舊還沒大量認列及先進製程漲價，陸行之預期，今年上半年台積電毛利率可能比市場預期的59%至59.5%還高。不過，因在手現金累積超過每股新台幣100元，加上獲利增長及資本開支沒有大爆發，他認為，季度現金股利在今年下半年有機會加到7元或以上。
另一方面，陸行之指出，根據之前寫的全球數據中心半導體報告，今年數據中心半導體仍有57%的年增，這也是看好台積電今年營收仍有25%至30%年增的主要驅動力。
